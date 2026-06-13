Оцифровка трудовых книжек завершилась: что теперь будет со страховым стажем

Окончание срока оцифровки трудовых книжек вызвало немало вопросов у украинцев, которые не успели перевести свои документы в электронный формат. Повлияет ли это на страховой стаж, право на пенсию и что на самом деле предусматривают действующие правила, читайте далее.

Исчезнет ли "бумажный" стаж после 10 июня?

Несмотря на завершение 10 июня 2026 года пятилетнего переходного периода для перевода бумажных трудовых книжек в электронный формат, украинцы не потеряют ни страховой стаж, ни возможность подтвердить свою трудовую деятельность.

Интересно Как узнать свой страховой стаж в 2026 году

Процесс оцифровки продолжится и в дальнейшем, а бумажные документы останутся в силе. Об этом напомнили в Минсоцполитики.

Справочно: Пятилетний срок был введен для постепенного переноса сведений о трудовой деятельности в Реестр застрахованных лиц. За это время работники и работодатели могли подать отсканированные копии трудовых книжек, а Пенсионный фонд – обработать информацию и сформировать электронные записи.

В то же время завершение этого этапа не означает, что подавать документы больше нельзя. Если сведения о стаже еще не оцифрованы, их и в дальнейшем будут принимать для внесения в электронную систему.

Можно ли оцифровать трудовую книжку после 10 июня?

Порядок подачи документов не изменился. Как и раньше, передать сведения из бумажной трудовой книжки в электронный реестр можно самостоятельно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или с помощью работодателя.

Таким образом, завершение переходного периода не лишает граждан права оцифровать документы в будущем. Электронная трудовая книжка призвана упростить учет трудового стажа и минимизировать риск потери бумажных документов.

Повлияет ли неоцифрованная книжка на страховой стаж?

Отсутствие электронной копии трудовой книжки не означает потери страхового или трудового стажа.

Бумажный документ, как и раньше, остается официальным подтверждением периодов работы и может использоваться при назначении пенсии вместе с другими документами, предусмотренными законодательством.

Нужно ли пенсионерам повторно подавать документы?