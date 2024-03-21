Кому из пенсионеров не пересчитали выплаты после индексации

В марте этого года состоялась индексация пенсий, которая охватила почти 10 миллионов граждан Украины. Однако не все категории пенсионеров ощутили на себе рост выплат.

Кому не повысили пенсию

Новые размеры пенсионных выплат граждане Украины начали получать уже в марте текущего года. Впрочем, выплаты не пересчитали для бывших прокуроров и судей, как сообщил бывший работник Пенсионного фонда Украины Сергей Коробкин.

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Также не подлежали индексации пенсионеры, получающие максимальную пенсию в Украине - 23 610 гривен, или размер 10 минимальных пенсий.

Кому пенсии "заморозят"

После индексации решили "заморозить" пенсии для ветеранов с инвалидностью, приобретенной в результате войны, из-за недостаточности средств в бюджете на социальные выплаты. Это решение базируется на постановлениях Кабинета Министров Украины №185 от 23 февраля 2024 года и №656 от 28 июля 2010 года с последующими изменениями.

Фиксированные размеры пенсий