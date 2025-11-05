Не только на оружие: Эстония выделит миллионы на Starlink для Украины

Эстония поможет профинансировать системы спутниковой связи Starlink для Украины. Правительство выделит 3 миллиона евро на закупку и поддержку их работы.

Как Эстония поддерживает Украину?

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль по итогам встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром, передает 24 Канал со ссылкой на его сообщение в соцсетях.

Благодарен за предложение Эстонии выделить 3 млн евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink,

– отметил Шмыгаль.

Кроме того, на встрече министры обороны обсудили вопросы укрепления противовоздушной обороны, производства дронов и создания совместных оборонных предприятий.

Шмыгаль также отметил участие Эстонии в программе закупки американского оружия для Украины через инициативу PURL.

Денис Шмыгаль Министр обороны Украины Украина также готова участвовать в реализации проектов в рамках SAFE, что будет способствовать обоюдному развитию наших ОПК. Также говорили о тренировках украинских воинов в рамках операции Legio.

Отдельно министры коснулись вопроса конфискации замороженных российских активов в пользу Украины.

Что известно об участии Эстонии в PURL?

Президент Эстонии Алар Карис на совместной конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе сообщил, что Эстония присоединится к PURL, пишет "Укринформ".

Он заявил, что эта инициатива США и НАТО по поставкам американского вооружения Киеву является "замечательной", то Эстония присоединится к ее финансированию.

Эстония полностью поддерживает эту инициативу. И мы с радостью примем участие в этих усилиях. Эстония будет продолжать поддерживать Украину, защищая ее свободу,

– подчеркнул Карис.

Важно! По словам президента, Эстония только в 2025 году потратила 0,3% ВВП страны на военную помощь Украине.

Starlink для Украины: что известно?