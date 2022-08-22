Недействительные гривневые банкноты из Херсона обнаружили в терминалах самообслуживания
Поврежденные банкноты из временно оккупированного Херсона были обнаружены в Киеве, Одессе и на западе Украины. Речь идет о гривневых банкнотах номиналом 500 гривен.
Недействительные 500-гривневые банкноты
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности сообщили, что недействительные деньги массово начали появляться в терминалах самообслуживания и других терминальных сетях. Ранее купюры были в хранилище Сбербанка в Херсоне, сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
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В "Сбербанке" рассказали, что на временно оккупированных территориях работало много банковских учреждений. Способ повреждения купюр для всех банков установлен регулятором.
Отследить то, из какой из временно оккупированных областей и из хранилища какого именно банка происходят поврежденные купюры, практически невозможно,
– заявили в банке.
Что будут делать с поврежденными купюрами
В Сбербанке отметили, что дальнейшая судьба таких купюр, как и их путь с неконтролируемой территории неизвестен. Соответствующие случаи рассматривают правоохранители.Носите криптокошелек всегда в кармане вместе с удобным приложением от Bybit. Так вы сможете покупать/продавать криптовалюту или торговать популярными монетами по разным типам контрактов где угодно и в любое время.