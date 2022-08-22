Недійсні 500-гривневі банкноти
У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомили, що недійсні гроші масово почали з'являтися у терміналах самообслуговування та інших термінальних мережах. Раніше купюри були у сховищі Ощадбанку, що в Херсоні, повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.
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В "Ощадбанку" розповіли, що на тимчасово окупованих територіях працювало багато банківських установ. Спосіб пошкодження купюр для всіх банків встановлено регулятором.
Відслідкувати те, з якої з тимчасово окупованих областей та зі сховища якого саме банку походять пошкоджені купюри, наразі практично неможливо,
– заявили в банку.
Що будуть робити з пошкодженими купюрами
В "Ощадбанку" зазначили, що подальша доля таких купюр, як і їх шлях з неконтрольованої території невідомий. Відповідні випадки розглядають правоохоронці.