Ожидается застой: украинский рынок недвижимости в 2024 году

В прогнозе на следующий год на рынке недвижимости, вероятно, будет происходить стагнация. Следовательно, спрос может остаться на низком уровне. В то же время льготное кредитование от программы "еОселя" может стимулировать его.

Что ждет рынок в 2024 году

Как сообщил эксперт Владимир Семенцов, 2024 будет иметь все признаки стагнации для рынка недвижимости, передает 24 Канал. Речь идет о том, что спрос на новостройки остается низким. Кроме того, ограничены объекты с высоким уровнем готовности.

Читайте также Соцвыплаты, зарплаты и пенсии ждут изменения: что будет с ними в 2024 году

Спрос в следующем году не превысит 25 – 30% уровня февраля 2022 года. При экономической стабильности стоимость квадратного метра будет расти точечно и преимущественно в объектах с высокой степенью готовности.

Семенцов добавляет, что кроме выше написанного будет наблюдаться еще и отрицательное соотношение старта новых объектов с количеством запланированных к сдаче в эксплуатацию. на уровне 10 – 15%.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development На основе главных экономических, военных и политических прогнозов специалист предположил, что в следующем году ни стремительного развития строительства, ни существенного роста спроса не произойдет.

Ситуация в 2023 году

Владимир Семенцов объясняет, что если сравнить 2023 год со второй половиной 2022 года, то темпы строительства выросли всего на 15 – 20%. Это дотягивает до одной третьей от количества объектов, возводимых еще до полномасштабного вторжения.

При этом более 80% ЖК, на которых ведутся строительные работы, должны быть сданы в эксплуатацию еще в 2022 году и начале 2023 года. Фактически часть девелоперов, хоть и медленно, но пыталась и попытаться в следующем году привести в порядок начатые объекты,

– рассказывает эксперт.

А вот более 70% возводимых сейчас ЖК сконцентрированы преимущественно в западных областях Украины и Киеве, ведь столица имеет статус наиболее защищенного города от вражеских обстрелов. Именно это способствует более высокому спросу, чем в остальных регионах страны.

Льготное ипотечное кредитование "єОселя"

Несмотря на все, Семенцов считает, что в 2024 году уровень спроса не будет "абстрактным". То есть концентрация покупателей будет точкой по нескольким основным критериям выбора новостроек: цена в соотношении с площадью дома, место и удобство расположения жилого комплекса (регион, удаленность от центральной части города, номинальная защита от вражеских обстрелов).

В то же время спрос может расти, по словам девелопера, из-за активного внедрения программы льготного ипотечного кредитования "еОселя" в строящихся новостройках.

В настоящее время количество квартир, приобретенных по программе "еОселя" в ЖК на стадии строительства, не превышает 1%, при этом большинство квартир покупается в объектах классов "кофорт+" и "бизнес", цена которых в среднем на 30 - 50% выше за стоимость квартир в объектах экономкласса с аналогичной степенью готовности,

– отчитывается Семенцов.

Специалист Елена Дмитриева добавляет в комментарии 24 Каналу, что развитие льготной ипотеки "еОселя" в 2024 году будет зависеть от объема финансирования и популяризации программы среди девелоперов жилья (активизация программы в жилых объектах на стадии возведения).

Елена Дмитриева Первый заместитель председателя правления Глобус Банка

По сравнению с июнем 2023 года, когда было выдано более 490 ипотек, к концу года объемы кредитов по этой программе выросли почти вдвое (сейчас выдается около 800 – 900 кредитов ежемесячно). А общая сумма льготного кредитования с начала действия программы уже достигла 9 миллиардов гривен.

А финансирование программы и условия предоставления кредита сделали льготную программу по-настоящему эффективным инструментом для того, чтобы граждане Украины наконец-то приобрели собственное жилье.