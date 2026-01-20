Пекин потеряет миллиарды: Трамп отрезал Китай от дешевой нефти

Китайские нефтяные компании готовятся к росту расходов. После того как США захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро, Пекин теряет доступ к дешевой венесуэльской нефти.

Как Китай теряет дешевую нефть?

Последние танкеры с подсанкционной венесуэльской нефтью должны прибыть в Азию в ближайшие дни, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Эти суда в основном отправились в Китай еще до начала полноценной блокады Венесуэлы в прошлом месяце силами США. Многие танкеры перевозят тяжелую, кислую нефть , которую поставлял бывший президент Николас Мадуро.

Последними прибудут в Азию судна Tamia и Loyalty, загруженные в ноябре и декабре:

Они перевозят около 3,8 миллиона баррелей нефти ;

; Сейчас направляются мимо мыса Доброй Надежды на восток в направлении Азии и должны прибыть в следующем месяце.

Аналитики отмечают, что эти поставки фактически означают конец легкого доступа Китая к дешевой нефти, которая необходима для поддержки его нефтеперерабатывающей промышленности.

После задержания Мадуро в начале января США стремятся взять под контроль торговлю венесуэльской нефтью, ориентируясь прежде всего на поставки для американских нефтеперерабатывающих заводов

Для китайских покупателей, особенно частных нефтепереработчиков, которые долгое время пользовались дешевым сырьем, мало поводов для оптимизма. Они готовятся к росту цен в будущем,

– пишет издание.

По оценкам, тех объемов венесуэльской нефти, которые сейчас направляются в Азию, Китая хватит всего на один – два месяца.

Заметьте! Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. После использования дешевой нефти из Венесуэлы ему придется искать альтернативные поставки, например, в Канаде или Иране, которые будут значительно дороже.

Будут ли продавать США нефть Китаю?

Впрочем, недавно президент Дональд Трамп заявил, что США готовы продавать "всю необходимую" нефть Китаю, в частности, и венесуэльскую. Об этом он рассказал во время встречи с руководителями американских нефтяных и газовых компаний.

Мы открыты для бизнеса. Китай может покупать у нас столько нефти, сколько захочет. Китай, Россия и остальные смогут прийти, и мы будем открыты для бизнеса практически немедленно,

– отметил президент.

Впрочем американский лидер не озвучил, по каким ценам США будут продавать нефть Китаю или России. Вероятно, они будут выше тех, что поставлял Мадуро.

Стоит знать! После устранения Мадуро Дональд Трамп заявил, что США возьмут контроль над Венесуэлой, и этот контроль может длиться годами. При этом президент планирует управлять продажей венесуэльской нефти.

Почему Китай волнуют действия США?