Доходы на нефть падают: Россия медленно катится вниз

Доходы России от экспорта нефти в сентябре сократились на 17,3%. Как страна-агрессорка "убивает" свою экономическую состоятельность, читайте в материале.

По данным Международного энергетического агентства, доходы России от продажи нефти за сентябрь упали на 3,2 миллиарда долларов. Это на 17,3% меньше по сравнению с августом.

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Что касается экспорта нефти, то в сентябре доходы сократились до 15,3 миллиарда долларов, что является самым низким месячным показателем за весь 2022 год.

Что стало причиной

Существенной причиной стало уменьшение экспорта нефти в страны ЕС. Следовательно, количество уменьшилось на 390 тысяч баррелей в день. Кроме того, цена на нефть российской марки Urals начала падать на 8,7% по сравнению с августом.

По расчетам МЭА доля Евросоюза в экспорте российской сырой нефти и нефтепродуктов упала с 50% до 35%.

Напомним, глава Минфина США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что потолок цен на нефть из России может быть установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Ограничение цен на нефть

Комитет, включающий представителей Европейского Союза, G7 и тех, кто согласен с предельными ценами, должен регулярно собираться, чтобы принимать решения о цене, по которой следует продавать российскую нефть, и о том, как цена бы изменялась в зависимости от рынка.

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Тем не менее, мировые производители нефти во главе с Саудовской Аравией решили резко сократить поставки. Таким образом, сделав российскую нефть еще более ценной.

Согласно санкционному пакету от ЕС против России,

Благодаря этому перевозки нефти будут разрешены, но при условии, что нефть и нефтепродукты будут покупаться по цене, равной или ниже ценового потолка.

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