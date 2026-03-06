ЕС не может успокоить Орбана: почему Украина не хочет ремонтировать "Дружбу"

Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на сумму 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит поставки российской нефти через трубопровод "Дружба". Однако никаких гарантий, что после этого Будапешт отменит свое вето, до сих пор нет.

Почему Украина не ремонтирует "Дружбу"?

Именно поэтому Украина не спешит с ремонтом нефтепровода и не хочет возобновлять транзит российской нефти в Венгрию, пишет РБК-Украина, ссылаясь на источник во власти.

Дело в том, что Евросоюз призывает Украину ускорить ремонт трубопровода, который был поврежден в результате российского обстрела. Однако в Брюсселе не могут дать гарантий, что это поможет изменить позицию Будапешта по кредиту в 90 миллиардов.

Мы спрашиваем: а вы даете гарантию, что тогда Орбан разблокирует 90 млрд? Они что-то неразборчивое отвечают. Мы снова спрашиваем: так а в чем проблема?! Они говорят: вы должны разблокировать "Дружбу",

– говорит источник.

Однако в украинской власти акцентируют, что Венгрия еще и до ситуации с "Дружбой" выступала против займа Украине, и ЕС не может убедить Орбана.

Поэтому Киев не считает, что должен закрыть глаза на угрозы Будапешта и качать для него нефть из России, не получив гарантий о выделении средств.

Если мы будем без 90 миллиардов, то почему мы должны ремонтировать разбитый россиянами нефтепровод и транспортировать российскую нефть, как будто ничего не произошло?

– добавил собеседник издания.

Важно! Нефтепровод "Дружба" был поврежден в конце января 2026 года в результате российской атаки. Тогда пострадало оборудование нефтеперекачивающей станции "Броды", поэтому транзит российской нефти в Венгрию стал невозможным.

Почему Будапешт еще блокирует кредит Украине?

В Киеве также считают, что Орбан использует решение по кредиту в 90 миллиардов для давления на Евросоюз. Он якобы уже давно хочет получить 300 миллионов гривен с помощью европейской оборонной программы.

Однако ЕС не спешит давать эти средства Венгрии, поэтому Будапешт выступает против его решений. В то же время Брюссель не может обойти блокирование политика. Вместо этого давит на Украину.

Кстати, предположение Украины поддерживают и европейские дипломаты. Однако они говорят, что Орбан задерживает решение о 90 миллиардах, чтобы заставить Еврокомиссию одобрить заявку Венгрии на оборонный кредит в размере 16 миллиардов евро, пишет Politico.

Будапешт подал заявку на этот кредит в рамках программы SAFE. По этому механизму страны ЕС могут получить льготное финансирование на совместные оборонные закупки, чтобы усилить защиту от российской агрессии,

– пишет издание.

Впрочем, в Брюсселе заявку Будапешта не согласовали, хотя и отвергают предположение о сознательном блокировании оборонного займа.

Заметьте! Вчера стало известно, что Еврокомиссия может выделить денежную помощь на ремонт трубопровода "Дружба" через программу бюджетной помощи Украине и направить экспертов для ускорения работ, пишет Bloomberg.

Какая ситуация сейчас вокруг "Дружбы"?