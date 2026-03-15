Восстановление нефтепровода "Дружба" не отличается от снятия санкций с России, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что восстановление нефтепровода "Дружба" не отличается от снятия санкций с России.
Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами 24 Канала 14 марта.
Как Украина относится к восстановлению "Дружбы"?
Владимир Зеленский отметил, что ключевой вопрос заключается не в сроках ремонта нефтепровода "Дружба", а в том, что Европа вообще рассматривает возможность возобновления импорта российской нефти.
Первый вопрос – все вместе решили возобновить экспорт российской нефти? Я сказал, что мне сложно, потому что лидеры хотят перепрыгнуть этот шаг. Это неправильно,
– сказал президент.
По словам Зеленского, его фактически заставляют возобновить работу нефтепровода "Дружба", однако это не слишком отличается от снятия санкций с России.
Почему мы можем в одном случае говорить Соединенным Штатам Америки, что мы против снятия санкций, а с другой стороны, заставлять Украину восстановить нефть через "Дружбу" еще и по политической цене, которой оплачивается антиевропейская политика? Это также своеобразное снятие санкций,
– объяснил он.
Президент одновременно добавил, что в условиях, когда на Украину будут давить и требовать в обмен на возобновление работы нефтепровода разблокирования помощи в 90 миллиардов евро, он будет вынужден пойти на такой шаг.
Что происходит с нефтепроводом?
Транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратился в январе 2026 года после того, как российские войска нанесли удар по внутренней инфраструктуре нефтеперекачивающей станции "Броды".
11 марта венгерская делегация отправилась в Украину для переговоров по возобновления работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Накануне визита венгры также встретились с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.
Представитель МИД Украины Георгий Тихий в комментарии 24 Канала заявил, что венгерские граждане, которые заехали в Украину не имеют статуса делегации. Эти лица проходили границу по обще определенным правилам стран Шенгенской зоны.