Нефть дорожает – россияне беднеют: почему высокие цены не спасают экономику Путина

России не удается сполна воспользоваться последствиями войны на Ближнем Востоке и блокированием одного из важнейших мировых морских путей. Кризисная ситуация обостряется, а рост нефтяных доходов не спасает.

Объемы экспорта российской нефти падают, компании фиксируют огромные убытки, а государство работает "с колес", потому что налоги почти не поступают. Об этом в эфире 24 Канала рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев.

Что свидетельствует о проблемах в российской экономике?

Вячеслав Ширяев отмечает, что в течение 2025 года рубль переживал активную девальвацию, а доллар вел себя очень нервно, и только благодаря массовым продажам валюты Центробанк сдерживал ситуацию.

В марте государство отказалось от продажи, и сразу спрос на валюту стал просто неуправляемым. Курс достигал до 86 рублей за доллар на внебиржевых торгах,

– говорит Вячеслав Ширяев.

По словам экономиста, сейчас в системе царит полная нерегулируемость, а крупные российские компании работают в глубоком минусе. Например, крупнейший производитель алюминия в России "Русал" имел рекордные убытки по итогам 2025 года. Несмотря на рост выручки на 22,6% – до 14,8 миллиарда долларов, чистый убыток компании достиг 455 миллионов долларов.

Аналогичные убытки фиксируют в отраслях энергетики и логистики. Вячеслав Ширяев говорит, что налоги почти не поступают, а остатки на казначейских счетах – минимальны.

Деньги не поступают в систему, и государство не успевает их откладывать на казначейских счетах, чтобы финансировать апрель-май. Сейчас система работает "с колес", и она очень уязвима. Самое главное, что даже этот краткосрочный всплеск цен на нефть не дает Кремлю каких-то надежд, что они решат проблемы с экономикой в целом,

– подчеркивает экономист.

Заметьте! Как писал Reuters, Россия не смогла сполна воспользоваться скачком цен на нефть из-за войны в Иране. По информации издания, экспорт ограничили атаки дронов на инфраструктуру и непогода. Отгрузки сырой нефти и нефтепродуктов из России в феврале сократились до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Эксперт говорит, что физический объем отгруженной российской нефти уменьшился на 7% на второй неделе марта. Существенным фактором здесь стали и ограничения возможностей для перевозки сырья.

Теперь вся российская нефть стала дороже ценового потолка. Обратите внимание: в январе, феврале цены были очень низкие – 35 – 37 долларов за баррель реальных сделок. Они проходили под ценовой потолок, то есть были ниже. Поэтому можно было привлекать греческих судовладельцев, мальтийских, каких-то еще, которые абсолютно легально перевозят нефть. Сейчас они все ушли с рынка,

– говорит Вячеслав Ширяев.

В конце концов, даже при более высоких ценах на нефть реальные доходы России растут не так быстро, ведь она продает меньше, подытоживает экономист.

По данным Trading Economics, 19 марта цена на нефть Urals выросла до 110,73 долларов США за баррель, что на 6,65% больше, чем в предыдущий день. За последний месяц цена на российскую нефть выросла на 91,64%.

Напомним, США ослабили санкции против российской нефти на 30 дней. Другим странам разрешили покупать сырье, которое уже находится в море. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в марте Россия заработала около 10 миллиардов долларов за две недели войны на Ближнем Востоке. Это почти столько же, сколько за весь февраль.

Как отмечал ранее в комментарии 24 Каналу экономист Иван Ус, часть доходов от экспорта нефти "съедает" также значительный дисконт, который считают близким к 30 долларам на баррель.

