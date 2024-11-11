Газпром нефть, Лукойл и Роснефть хотят объединить

Россия думает над тем, чтобы объединить свои крупнейшие нефтяные компании в единую национальную суперкорпорацию. Это позволит президенту России усилить контроль над энергетическим рынком и экономикой.

Объединение нефтяных компаний

Государственный нефтяной гигант "Роснефть" может поглотить "Газпром нефть" и "Лукойл". Эти три компании находятся под санкциями США, передает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Если это действительно произойдет компания будет вторым по величине мировым производителем нефти после саудовской Aramco. Однако сейчас руководители трех компаний ведут активные переговоры, поэтому спрогнозировать что-то действительно трудно.

В течение последних 10 лет постоянно возникают инфоповоды о слиянии ведущих энергетических компаний России. Однако сейчас этого не произошло из-за финансовых трудностей с выплатами акционерам "Лукойла" и протестов некоторых руководителей.

Напомним! "Роснефть" и "Лукойл" опровергли информацию о возможном объединении. Газпром нефть на запрос не ответила.

Источники указывают на то, что потенциальное слияние в российском нефтяном секторе может быть обусловлено намерением президента Владимира Путина усилить военный сектор страны. Путин планирует создать корпорацию, способную конкурировать с Саудовской Аравией на мировом нефтяном рынке.

Также такое решение может помочь России избежать санкций и приблизить ее к переговорам с Западом после завершения войны в Украине.