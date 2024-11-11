Об'єднання нафтових компаній

Державний нафтовий гігант "Роснефть" може поглинути "Газпром нефть" та "Лукойл". Ці три компанії знаходяться під санкціями США, передає 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Якщо це справді станеться компанія буде другим за розміром світовим виробником нафти після саудівської Aramco. Проте нині керівники трьох компаній ведуть активні переговори, тож спрогнозувати щось справді важко.

Протягом останніх 10 років постійно виникають інфоприводи щодо злиття провідних енергетичних компаній Росії. Проте нині цього не сталося через фінансові труднощі з виплатами акціонерам "Лукойлу" та протести деяких керівників.

Нагадаємо! "Роснефть" і "Лукойл" заперечили інформацію про можливе об'єднання. Газпром нефть на запит не відповіла.

Джерела вказують на те, що потенційне злиття в російському нафтовому секторі може бути зумовлене наміром президента Володимира Путіна посилити військовий сектор країни. Путін планує створити корпорацію, здатну конкурувати з Саудівською Аравією на світовому нафтовому ринку.

Також таке рішення може допомогти Росії уникнути санкцій та наблизити її до переговорів з Заходом після завершення війни в Україні.