Могут ли нефтяные компании Соединенных Штатов вернуться в Россию

Нефтяные компании США могут в какой-то момент вернуться в Россию. Такое заявление сделал Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Вернутся ли нефтяные компании США в Россию

Он сказал, что имеет целью восстановить экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами, пишет 24 канал со ссылкой на NYT.

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Так 18 февраля стартовали переговоры между США и Россией в Саудовской Аравии. Дискуссия касается окончания войны в Украине, но может заложить основу для потенциальной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Таким образом отношения между государствами могут измениться.

В частности Дмитриев заявил, что хочет "восстановить коммуникацию, восстановить доверие, восстановить успех".

Американские нефтяные компании имели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что со временем они вернутся, ведь почему бы им отказываться от возможностей, которые Россия им предоставила для доступа к российским природным ресурсам?,

– сказал Кирилл Дмитриев.

Заметьте! Этот пример он привел как возможность для восстановления деловых связей между странами.