США таки ослабили санкции против России – разрешили продавать нефть, но есть нюанс

На фоне нефтяного кризиса из-за войны на Ближнем Востоке США прибегли к шагу, который еще недавно казался немыслимым. Министерство финансов ослабило нефтяные санкции для России.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные новой генеральной лицензии американского правительства. Рассказываем, что известно на этот момент.

США открыли "окно" для российской нефти: что произошло?

13 марта стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки выдало новую генеральную лицензию с разрешением для России продавать сырую нефть и нефтепродукты. Фактически это означает ослабление нефтяных санкций против Кремля, но с определенным нюансом.

Речь идет только о той нефти, которую загрузили на суда до 12 марта. И продавать ее можно до 11 апреля. То есть санкции ослабили на месяц, очевидно, с тем расчетом, что за это время ситуация с нефтяным кризисом в мире успокоится.

Также важно, что новая лицензия США на продажу нефти России не действует на транзакции, связанные с Ираном. Именно из-за войны в этой стране и возникла нефтяная проблема – власти Тегерана перекрыли Ормузский пролив для всех, кроме собственных танкеров.

Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что речь идет о временном разрешении странам "покупать российскую нефть, которая сейчас застряла в море".

Эта узкоспециализированная краткосрочная мера касается только нефти, которая уже находится в пути, и не предоставит значительной финансовой выгоды российскому правительству,

– подчеркнул Бессент.

Что предшествовало ослаблению санкций против России?