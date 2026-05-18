Санкции против России возобновили, но надолго ли: сколько Кремль заработал на нефти за два месяца

16 мая подошел к концу период смягчения санкций США против российской нефти, а указа о продлении действия разрешения пока нет. Что может заставить Соединенные Штаты снова прибегнуть к ослаблению давления и сколько Россия дополнительно заработала за два месяца ослабления ограничений – рассказываем далее.

Продлят ли США лицензию на продажу российской нефти?

Как рассказал в комментарии 24 Каналу уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, решение США относительно дальнейшего ослабления ограничений на покупку российской нефти еще не принято, но вполне возможно.

В марте после начала войны с Ираном Соединенные Штаты Америки ввели временное разрешение на продажу российской нефти, ослабив действие своих санкций для стабилизации энергетических рынков. В апреле действие лицензии продлили еще на месяц.

По словам Владислава Власюка, пока неизвестно, каким будет решение США по санкциям против России, однако существует ряд предпосылок для дальнейшего смягчения ограничений.

Владислав Власюк, уполномоченный Президента Украины по вопросам санкционной политики Из-за ситуации на мировом рынке нефти, блокирование отдельных логистических маршрутов и отсутствие новых соглашений с Ираном американская сторона может вернуться к вопросу продления льгот. Украина рассчитывает, что США не будут возобновлять действие этих послаблений.

Уполномоченный по санкционной политике говорит, что за два месяца приостановления действия санкций Россия получила ориентировочно более 5 миллиардов долларов дополнительных доходов от экспорта нефти. Однако ключевым фактором прироста выручки стали не изменения в санкционном режиме.

Как отмечает Владислав Власюк, эффект дополнительных доходов от экспорта образовался за счет роста мировых цен на нефть. Существенного расширения продаж российской нефти не произошло из-за ограничений инфраструктуры и давления на логистические маршруты. В частности, этому способствовали украинские удары по портовым и транспортным узлам России.

Важно! По состоянию на 15 мая, по данным Trading Economics, цена российской нефти Urals достигла около 101 доллара за баррель. Это почти вдвое выше, чем до начала войны в Иране, когда Urals стоила до 60 долларов.

Закроют ли дыру в бюджете России дополнительные доходы от нефти?

По мнению экономиста Ивана Уса, которое он высказал в комментарии 24 Каналу, Россию не спасает рост нефтяных доходов, поскольку дефицит бюджета страны в разы выше.

Иван Ус, кандидат экономических наук, главный консультант Национального института стратегических исследований По данным Министерства финансов России, а это не значит, что они очень точны, дефицит бюджета составляет 5,8 триллиона рублей. Безусловно, Россия получила дополнительные деньги, но они и близко не покрывают имеющиеся потребности. Потому что дефицит бюджета – это когда правительство начинает реально смотреть на свои возможности и говорить, что не может программы и инвестиции обеспечить.

Напомним, что в российском министерстве финансов признали, что по итогам января-апреля 2026 года федеральный бюджет имел дефицит в размере 5,87 триллиона рублей (более 79 миллиардов долларов). Это на 2,9 триллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост объяснили "опережающим финансированием расходов".

Относительно нефтяных доходов, глава российского Минфина Антон Силуанов говорил, что благодаря росту цен на нефть Россия заработает дополнительные 200 миллиардов рублей. Однако сам и признал, что они исключительно покроют недопоступления бюджета.

Что ситуация с санкциями означает для России?

Временное смягчение санкций США позволило России воспользоваться высокими ценами на нефть, но не помогло избавиться от проблем своей экономики.

Основные ограничения на экспорт действуют и дальше, а системные проблемы российского бюджета никуда не исчезли. Дефицит и чрезмерные расходы на войну остаются и давят на экономику.

Вернутся США к жесткой политике в отношении России или снова пойдут на компромисс – покажут ближайшие недели.

Какие страны заинтересованы в продлении разрешения на продажу российской нефти?

Крупнейшими импортерами российской нефти являются Китай и Индия. По данным CREA, в первом квартале 2026 года на эти страны пришлось 90% всего экспорта сырой нефти из России.

За период с 5 декабря 2022 года и до конца марта 2026 года Китай приобрел 51% экспорта сырой нефти из России, тогда как Индия – 38%. В марте импорт Китаем российской сырой нефти марки Восточная Сибирь – Тихий океан (ESPO) вырос на 14% по сравнению с февралем. Это второй по величине объем с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Индия удвоила импорт российской сырой нефти по сравнению с предыдущим месяцем. Как сообщал Reuters, импорт российской нефти в Индию в марте достиг рекордных 2,25 миллиона баррелей в сутки. До недавнего времени страна сдерживала подорожание топлива для своих потребителей. Однако под давлением ситуации в середине мая государственные нефтеперерабатывающие компании Индии впервые за последние четыре года повысили цены на топливо.

После начала войны США против Ирана Индия получила разрешение на покупку российской нефти в течение 30 дней, чтобы легализовать действия страны и избежать санкций и тарифов.