Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Михаил Шейтельман, отметив, что США взяли контроль в свои руки. Хотя Дональд Трамп имел разные варианты действий, но сделал правильный выбор.

Почему США позволили Индии покупать нефть?

Политтехнолог объяснил, что Индия еще до решения США начала заказывать российскую нефть. Кроме Ирана, страна не имеет альтернативы, где ее взять.

После этого Белый дом встал перед выбором: принять то, что из-за конфликта, который начали американцы, теперь Индия будет делать это всегда, ввести против нее тарифы и санкции или легализовать это.

То есть ситуация уже произошла и Трамп дает приказ: говорит, что это он позволил и это легально. Поэтому президент имеет возможность ограничить разрешение на короткий срок. Это мудрый шаг и хороший выход из ситуации для США,

– подчеркнул он.

Шейтельман отметил, что лучшим вариантом развития событий на Ближнем Востоке является быстрое завершение конфликта, ведь Трампу не выгодно его затягивать. Украине это только на руку – цены на нефть упадут, а напряжение в Ормузском проливе, которое угрожают перекрыть, исчезнет.

Обратите внимание! Аналитик Kpler Навин Дас считает, что чем дольше продлится война на Ближнем Востоке, тем больше мир будет зависеть от российской нефти и нефтепродуктов. Если раньше страна-агрессор едва находила покупателей, то конфликт на Ближнем Востоке полностью изменил ситуацию.

Детали разрешения США: что известно?