Неизбежно вырастет: эксперт спрогнозировал курс доллара

Рост курса доллара в августе неизбежен. По мнению экономического эксперта, в этом месяце Нацбанк должен будет выбирать между двумя стратегиями по курсу доллара.

Прогноз курса доллара в августе

Вероятнее всего, регулятор склонится к стратегии покупать/продавать валюту на межбанке, чтобы удержать курс максимально близким к официальному в 36,57 гривны за доллар, прогнозирует экономический эксперт Борис Кушнирук.

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Хотя экспорт зерна и стартовал, но в заметных количествах валюта от него начнет поступать не раньше чем через 3 месяца. Но все равно импорт у нас превышает экспорт, поэтому спрос на доллары будут выше предложения, а значит и курс доллара будет расти,

– говорит об основной тенденции на валютном рынке эксперт.

По этой причине НБУ, по мнению Кушнирука, имеет две стратегии:

девальвировать гривну, постепенно увеличивая курс доллара;

пытаться удерживать курс доллара максимально близко к фиксированному 36,56 гривны за доллар, совершая валютные интервенции по финансовым резервам НБУ на межбанковский рынок.

По мнению эксперта, скорее всего, НБУ пойдет именно вторым путем, что поможет если и не удержать курс доллара, то по крайней мере сделать падение гривны более плавным. Правда, при этом Нацбанк не сможет влиять на курс наличного доллара, который будет расти, вероятно, скачкообразно, при котором рост курса на этой неделе будет частично компенсироваться падением на следующей.

Наличный курс доллара 12 августа

В банках курс доллара остановился на среднем уровне 39,20 гривны за доллар при покупке, а продают банки за 39,95 гривны.

курс доллара остановился на среднем уровне 39,20 гривны за доллар при покупке, а продают банки за 39,95 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 39,80 гривны, а продают – за 40,06 гривны.

покупают доллар в среднем за 39,80 гривны, а продают – за 40,06 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,80 гривны, а продажа – 40,05 гривны.

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Другие прогнозы экспертов

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько спрогнозировала курс на ближайшую неделю. По ее мнению, он будет колебаться в диапазоне 39-41 гривны за доллар.

Член наблюдательного совета АО "Альтбанк" Татьяна Острикова рассказала, что официальный курс в 36,6 гривны вряд ли снизится, но и очевидных причин для его роста в августе пока не видно.

Экономический эксперт Даниил Монин прогнозирует, что доллар на наличном рынке может удержаться в пределах 40 гривен в августе.

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