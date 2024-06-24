Успеть до 1 июля: кто и почему может остаться без субсидии

Некоторым категориям получателей жилищных субсидий нужно обновить данные. В противном случае, их выплаты с 1 июля будут прекращены.

Почему нужно обновить данные

В связи с ростом цен на электроэнергию украинским гражданам пересчитают размер субсидий. Обычно это происходит автоматически, но некоторым из них необходимо обновить данные до 1 июля для продолжения получения субсидии.

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Об этом сообщил Сергей Камянченко, заместитель начальника Главного управления ПФУ в Запорожской области. Поэтому для дальнейшего получения субсидии необходимо подать документы в Пенсионный фонд до 1 июля.

После первого июня по первое июля люди должны обратиться для того, чтобы оформить все эти жилищные субсидии по новым установленным документам. Ведь выплаты продолжаются только до 1 июня. Потому что прошел большой промежуток времени,

– отметил Камянченко.

Кто должен предоставить документы в ПФУ

Как пояснил Сергей Каменченко, обновить данные следует тем, кто проживал или до сих пор проживает на временно оккупированной территории.

Кабмин упростил механизм обращения за назначением субсидий. Если раньше необходимо было подавать декларацию, подтверждение документов об уплате коммунальных платежей, сегодня это все не предусмотрено. Только заявление, никаких деклараций,

– добавил Камянченко.

А чтобы обновить документы, украинцы могут обратиться: