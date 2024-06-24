Чому потрібно оновити дані

У зв'язку зі зростанням цін на електроенергію українським громадянам перерахують розмір субсидій. Зазвичай це відбувається автоматично, але деяким з них необхідно оновити дані до 1 липня для продовження отримання субсидії.

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Про це повідомив Сергій Кам'янченко, заступник начальника Головного управління ПФУ в Запорізькій області. Тому для подальшого отримання субсидії необхідно подати документи до Пенсійного фонду до 1 липня.

Після першого червня по перше липня люди мають звернутися для того, щоб оформити всі ці житлові субсидії за новими встановленими документами. Адже виплати тривають лише до 1 червня. Тому що минув великий проміжок часу,

– зазначив Кам'янченко.

Хто має надати документи до ПФУ

Як пояснив Сергій Кам'янченко, оновити дані слід тим, хто проживав або досі проживає на тимчасово окупованій території.

Кабмін спростив механізм звернення за призначенням субсидій. Якщо раніше необхідно було подавати декларацію, підтвердження документів про сплату комунальних платежів, сьогодні це все не передбачено. Тільки заява, жодних декларацій,

– додав Камянченко.

А щоб оновити документи, українці можуть звернутися: