Некоторые украинцы останутся без субсидии на коммунальные услуги уже в сентябре

В августе части украинцев провели перерасчет субсидии. Из-за этого некоторым получателям помощи на оплату коммунальных услуг прекратят ее выплачивать в сентябре.

Почему не все будут иметь субсидию

Автоматический перерасчет субсидии проводят дважды в год – в марте и августе. Он осуществляется для домохозяйств, в которых среднемесячный совокупный доход уменьшился или увеличился более чем на 50 процентов.

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Такой перерасчет Пенсионный фонд проводит автоматически, без обращений граждан.

Обратите внимание! При перерасчете субсидии в августе учитывается среднемесячный совокупный доход за I и II кварталы текущего года. Он сравнивается с доходами за III и IV кварталы прошлого года (именно этот период был учтен при назначении субсидии с мая 2024 года).

Если доходы изменились более чем на 50%, размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будет пересмотрен.

Важно! В то же время субсидию могут и отменить. Это произойдет, если у домохозяйства есть долг за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 680 гривен и нет договора о его реструктуризации.