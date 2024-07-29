Некоторые пенсионеры могут получить более 3 тысяч надбавки к пенсии

Некоторые пенсионеры получат доплату до 3 100 гривен ко Дню Независимости в августе. Пенсионеры получат доплату до 3100 гривен в августе.

Кто может получить выплату

Некоторые пенсионеры получат разовые выплаты ко Дню Независимости Украины, в частности ветераны войны, жертвы нацистских преследований, а также граждане с особыми заслугами перед родиной.

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Пенсионеры, которые имеют право на эти выплаты, получат их в августе вместе с другой пенсией без дополнительного обращения.

Ветераны войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, получат средства на небюджетные счета воинских частей, учреждений, организаций, где они проходят службу или работают. Это произойдет на основании заявлений, поданных через вебпортал электронных услуг ПФУ.

Размер выплат ко Дню Независимости

Право на такие надбавки определяется Порядком осуществления разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины, предусмотренной Законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Ко Дню Независимости люди могут получить такие выплаты: