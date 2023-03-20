Некоторым украинцам выплатят средства в случае увечья или смерти из-за войны

Речь идет о работниках объектов критической инфраструктуры, госслужащих и журналистах, погибших или пострадавших при исполнении профессиональных обязанностей в период военного положения.

В случае получения вреда здоровью или смерти государство выплатит единовременную помощь:

в случае гибели (смерти), наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – 1 миллион гривен;

в случае установления группы инвалидности от III до I, наступившей в результате ранения (контузии, травмы) – от 200 до 800 тысяч гривен.

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Важно решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности, критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране.

– прокомментировал законопроект нардеп Алексей Гончаренко.

Известно, что к концу апреля 2022 года количество погибших государственных служащих составляло 67 человек, их общая численность – 171 тысяч (таким образом % составляет 0,039, в суммах выплат – 67 миллионов гривен). Число погибших работников учреждений здравоохранения составило 9 человек, общая численность – 420 тысяч человек (% составляет 0,002, в суммах выплат 9 миллионов гривен). Аналогичным образом будет выглядеть ориентировочный расчет по раненым.

Из числа журналистов во время войны в Украине погибли 12 человек, 19 украинских представителей СМИ получили ранения.

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