Некоторые клиенты "Нафтогаза" с удивлением обнаружили начисления за газ, несмотря на то, что во время этого периода вообще не находились дома. Почему же появились долги в платежках, читайте дальше.

Кому придут долги за газ в августе?

Если потребитель не передает показатели счетчика ежемесячно до 5 числа, ему автоматически начисляют среднемесячное потребление, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Нафтогаз".

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В частности, одна клиентка компании пожаловалась, что после выезда из Харьковщины в начале полномасштабной войны ей насчитали 1 000 кубометров газа, хотя она не пользовалась жильем.

Я проживала в Старосалтове, Харьковская область. Сейчас переселенка. В феврале 2022 года мне насчитали 1 000 кубометров. Так как началась война, я не смогла разобраться с этой проблемой. Сейчас моя квартира разбита (прямое попадание). Мне звонят каждый день по поводу долга. Да, я согласна заплатить долг, но тот, что по счетчику. Телефоны, которые дают, они все не работают. Писала письма и ездила в Харьков.Нафтогаз. Но никто не хочет проверять показатели..,

– говорится в обращении.

В компании объясняют, что "Нафтогаз" не определяет объемы потребленного газа. Его функции только начисление к оплате и формирование квитанций на основе данных.

Обратите внимание! За учет и расчет объемов газа отвечают местные операторы газораспределительных сетей, к которым и советуют обращаться в случае спорных начислений.