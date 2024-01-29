Если неправильно насчитали выплаты: как пенсионеру защитить свои права

Бывают случаи, когда пенсионеры не согласны с решением пенсионного органа о назначении, перерасчете или переводе с одного вида пенсии на другой. Что делать в таких случаях и куда обращаться, читайте дальше.

Можно ли обжаловать решение ПФУ

Прежде всего, гражданин имеет право обжаловать такое решение в органе Пенсионного фонда высшего уровня.

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Жалоба на решение органа, который назначает пенсии, представляется гражданином лично или его законным представителем, в соответствии с законодательством.

Как обжаловать решение

При рассмотрении жалобы, ПФУ проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения или отклоняет жалобу, или полностью, или частично ее удовлетворяет, издавая соответствующие предписания по действиям органа ПФУ.

Согласно нормам, жалоба может быть подана в орган ПФУ высшего уровня в течение одного года с момента принятия решения, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с принятым решением.

Чтобы написать и передать обращение в ПФУ, существует несколько методов:

Отправить письменное обращение по традиционной почте, или лично представить его в соответствующий орган или учреждение. Отправить по электронной почте. При этом, в обращении обязательно должен быть указан электронный адрес для ответа или другие контактные данные для связи с Вами.

В любом случае, жалоба должна быть четко сформулирована, подписана заявителем с указанием даты представления. Это помогает обеспечить надлежащее рассмотрение вашего обращения и эффективное общение с Пенсионным фондом.

В обращении к ПФУ также должно быть указано:

фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя;

наименование органа ПФУ, которым принято решение;

суть нарушенного требования;

информация об обжаловании решения органа Пенсионного фонда Украины в суде (в случае обжалования решения).

При необходимости заявитель может подавать другие документы., необходимые для рассмотрения жалобы, которые после его рассмотрения возвращаются заявителю.

ПФУ должно направить решение по жалобе в течение месяца со дня ее получения по почте или лично под расписку. Если требуется больше времени для рассмотрения, ПФУ может продлить срок до 45 дней, уведомив заявителя в письменном виде до конца месяца.