Если неправильно насчитали выплаты: как пенсионеру защитить свои права
Источник:На пенсии
Бывают случаи, когда пенсионеры не согласны с решением пенсионного органа о назначении, перерасчете или переводе с одного вида пенсии на другой. Что делать в таких случаях и куда обращаться, читайте дальше.
Можно ли обжаловать решение ПФУ
Прежде всего, гражданин имеет право обжаловать такое решение в органе Пенсионного фонда высшего уровня.
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Жалоба на решение органа, который назначает пенсии, представляется гражданином лично или его законным представителем, в соответствии с законодательством.Заметьте! При рассмотрении жалобы, ПФУ проверяет законность и обоснованность обжалуемого решения или отклоняет жалобу, или полностью, или частично ее удовлетворяет, издавая соответствующие предписания по действиям органа ПФУ.
Как обжаловать решение
Согласно нормам, жалоба может быть подана в орган ПФУ высшего уровня в течение одного года с момента принятия решения, но не позднее одного месяца с момента ознакомления заявителя с принятым решением.
Чтобы написать и передать обращение в ПФУ, существует несколько методов:
- Отправить письменное обращение по традиционной почте, или лично представить его в соответствующий орган или учреждение.
- Отправить по электронной почте. При этом, в обращении обязательно должен быть указан электронный адрес для ответа или другие контактные данные для связи с Вами.
В обращении к ПФУ также должно быть указано:
- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя;
- наименование органа ПФУ, которым принято решение;
- суть нарушенного требования;
- информация об обжаловании решения органа Пенсионного фонда Украины в суде (в случае обжалования решения).
При необходимости заявитель может подавать другие документы., необходимые для рассмотрения жалобы, которые после его рассмотрения возвращаются заявителю.Обратите внимание! ПФУ должно направить решение по жалобе в течение месяца со дня ее получения по почте или лично под расписку. Если требуется больше времени для рассмотрения, ПФУ может продлить срок до 45 дней, уведомив заявителя в письменном виде до конца месяца.