Лишние кубометры в платежках: в Нафтогазе объяснили, почему некоторые украинцы переплачивают
Источник:Нефтегаз
Украинцам могут начислить лишние кубометры газа в месячных платежах, за которые придется платить. Так происходит, если потребитель не выполнит одно условие.
Почему в платежках появляются лишние кубометры
Регулятор объяснил, что так происходит, когда украинцы несвоевременно передают показатели счетчиков газа или вообще этого не делают.
Читайте также Все очень просто: как получить квитанцию за газ для субсидииНапомним! Показатели счетчиков газа следует подавать с 28 по 5 число ежемесячно.
Если лицо не предоставило показатели, тогда сумма за месяц определяется аналогично объемам потребленного газа за этот же период прошлого года. Поэтому естественно, что цифры будут отличаться от подлинных.
В случае, если человек не проживает дома и не пользуется газом, ему следует ежемесячно передавать фактические постоянные показания.
Как подать показатели счетчиков газа
Также в регуляторе напомнили, какими способами можно передать показания счетчиков. Онлайн это можно сделать через:
- чатботы;
- СМС на номер 4647;
- личный кабинет.
По следующим номерам, чтобы подать показатели используя IVR меню:
- 066-300-2-888;
- 098-300-2-888;
- 093-300-2-888.