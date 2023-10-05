Лишние кубометры в платежках: в Нафтогазе объяснили, почему некоторые украинцы переплачивают

Украинцам могут начислить лишние кубометры газа в месячных платежах, за которые придется платить. Так происходит, если потребитель не выполнит одно условие.

Почему в платежках появляются лишние кубометры

Регулятор объяснил, что так происходит, когда украинцы несвоевременно передают показатели счетчиков газа или вообще этого не делают.

Читайте также Все очень просто: как получить квитанцию за газ для субсидии

Показатели счетчиков газа следует подавать с 28 по 5 число ежемесячно.

Если лицо не предоставило показатели, тогда сумма за месяц определяется аналогично объемам потребленного газа за этот же период прошлого года. Поэтому естественно, что цифры будут отличаться от подлинных.

В случае, если человек не проживает дома и не пользуется газом, ему следует ежемесячно передавать фактические постоянные показания.

Как подать показатели счетчиков газа

Также в регуляторе напомнили, какими способами можно передать показания счетчиков. Онлайн это можно сделать через:

чатботы;

СМС на номер 4647;

личный кабинет.

По следующим номерам, чтобы подать показатели используя IVR меню: