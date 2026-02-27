Задержка на таможне и другой налог: как не ошибиться с кодом УКТ ВЭД

Неправильный код УКТ ВЭД имеет ряд рисков, влияющих на процесс импорта и экспорта. В частности, внимательными надо быть предпринимателям при ввозе крупных партий товара.

Что такое УКТ ВЭД и когда его применяют?

О том, что означает код УКТ, говорится на ресурсе M3Cargo.

Код Украинской классификации товаров (УКТ) внешнеэкономической деятельности (ВЭД) – это уникальный код из 10 цифр, который используют при таможенном оформлении товаров. В частности при импорте или экспорте, когда соответствующим образом нужно идентифицировать продукт или товар, проходящий таможенную службу.

Основная цель – определения товара, его категории и норм налогообложения для дальнейшего контроля. Десятизначный уникальный код имеет следующее значение:

первые две цифры – это товарная группа;

четыре цифры – составляют товарную позицию;

шесть – субпозиция;

восемь – категория;

десять – подкатегория.

Заметьте! Код является своеобразным описанием товара, в зашифрованном виде там указана информация о материалах, назначение и особенности эксплуатации.

Классификацию проводят по гармонизированной системе (HS Code) и Комбинированной номенклатуре ЕС, что учитывает и национальные правила, и дополнительные требования (их учитывают при заполнении декларации и оформлении документов на границе).

Что будет, если код напишут неправильно?

Прежде всего ситуации, когда случаются ошибки в формировании кода УКТ ВЭД, – влияют на уровень налога, который надо заплатить на границе за определенные категории товаров. В частности среди рисков:

завышенные или заниженные пошлины, влияющие на себестоимость импорта;

возможные задержки на таможне и проверка груза;

проблемы с сертификацией и соответствием нормам безопасности;

штрафы и дополнительные налоги в случае выявления ошибок.

В то же время важно знать, как правильно написать код. Основные шаги следующие:

сбор информации: материал, назначение, сфера использования;

классификация товаров ВЭД содержит подробные описания, с которыми надо сравнить свой товар;

подбор предварительного кода с проверкой документации;

проверка соответствия требованиям сертификации и таможенного контроля.

Обратите внимание! Код УКТ ВЭД одежды из текстиля для взрослых может иметь код 6203.42.00.00, а для электронных гаджетов код будет выглядеть следующим образом – 8517.62.90.00.

Специалисты советуют обращаться к логистам, если самостоятельно прописать код трудно. Так удастся сэкономить на времени, которое уйдет на исправление ошибок, однако уже на таможне.

Что еще известно о коде УКТ ВЭД?

На ресурсе Главбух отмечается, что код важен не только во внешнеэкономической деятельности, но и во внутренней поставке товаров. В частности шифр прописывают во всех налоговых накладных, кроме тех, касающихся работ и услуг.

Интересно! При указании товаров отечественного производства достаточно указать 4 первые цифры из десятизначного кода. По желанию – можно прописать полностью.

В частности специалисты отмечают, что код можно использовать только с четным количеством цифр, иначе – он будет считаться недействительным.

Что нужно знать о цифровых услугах Украины?

Латвия стала первой страной, которая признала украинские электронные подписи. В стране приравняли цифровой вариант к собственноручному. Теперь украинцы в Латвии могут легче взаимодействовать с государственными органами или бизнесами.

В частности Украина готовится к цифровизации и обновлению программы "еОселя". Предполагается, что в электронном формате услуга станет более удобной и быстрой.