Индексация пенсий дала сбой: украинцам недоплатили более 3 тысяч гривен

Ежегодный перерасчет государственных выплат зачастую приносит украинцам лишь разочарование вместо реального улучшения финансового положения. Однако существуют законные механизмы, которые позволяют заставить систему работать в вашу пользу и существенно увеличить ежемесячные поступления.

Кому неправильно пересчитали пенсию

К юристам обратился мужчина из Кропивницкого, которому Пенсионный фонд отказался должным образом пересчитать выплаты за период с 2019 по 2024 год. После подачи иска в суд его пенсия выросла с 7 732 до 10 789 гривен, то есть он ежемесячно терял более 3 000 гривен, о чем сообщает юридическая компания "Сеть права".

В то же время председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев также отмечает, что в Украине стремительно растет количество граждан, которым приходится отстаивать право на индексацию в судах. Более того, Верховный суд уже признал такую практику незаконной, ведь индексация должна основываться на обновленных показателях средней зарплаты и инфляции.

Человек должен знать, как его стаж и уплаченные взносы влияют на размер пенсии и по какому принципу она будет индексироваться,

– подчеркнул Гетманцев, комментируя необходимость прозрачной пенсионной реформы.

По словам народного депутата, наиболее проблемными стали 2021–2024 годы, когда вместо полноценного перерасчета людям устанавливали фиксированные доплаты в размере 100–135 гривен.

Что еще гарантирует государство пожилым людям

Пока глобальная реформа только готовится, украинцы могут рассчитывать на автоматические возрастные надбавки, о чем пишет Пенсионный фонд. В частности, по достижении 70 лет пенсионерам ежемесячно доплачивают 300 гривен, с 75 лет эта сумма увеличивается до 456 гривен, а 80-летние граждане получают 570 гривен.

Главное условие для начисления этих средств – общий размер пенсии не должен превышать 10 340 гривен. Никаких дополнительных заявлений для получения возрастных компенсаций подавать не нужно, ведь система начисляет их автоматически в месяц вашего рождения.