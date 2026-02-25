Неравномерные отключения: нашли регион, где свет выключали не всем потребителям
- В одной из областей выявлены неравномерные отключения света из-за невыполнения персоналом подстанций команд диспетчера.
- Государственная инспекция энергетического надзора выдала предписание на устранение выявленных нарушений, отметив также недостатки в документации и информировании потребителей.
В одном из регионов Украины нашли нарушения по отключениям света. Выяснилось, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера.
В какой области были неравномерные отключения света?
В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, о чем рассказали в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.
Ситуация привела к неравномерному распределению ограничений События произошли в Винницкой области.
Также инспекция нашла нарушения в ведении документации. Дело в том, что в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не отмечались конкретные линии, что отключались при применении графиков. Такие недостатки затрудняют:
- контроль выполнения диспетчерских команд;
- проверку обоснованности обращений потребителей.
Отдельно специалисты проверили своевременность информирования жителей региона через официальный вебсайт о корректировке графиков. И здесь были зафиксированы случаи, когда вносились изменения без соблюдения установленных временных интервалов.
Такие корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме. Речь идет о тех периодах, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий Оператора системы распределения.
Но даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить:
- максимально возможную прозрачность;
- своевременность информирования.
По результатам проверки составлен акт и выдано обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле Управления Госэнергонадзора в Винницкой области,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! Государственная инспекция энергетического надзора Украины обеспечивает контроль за соблюдением равных условий применения ограничений электроснабжения для всех потребителей. Также инспекция занимается защитой прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.
Напомним, что в разных областях отключения могут длиться разное время, потому что сеть сильно повреждена постоянными российскими атаками. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Электричество "идет" в населенные пункты через конкретные линии и подстанции. Россияне активно их разрушают и пытаются уничтожить в течение всей полномасштабной войны.
Если на каком-то направлении подстанция или линия сильно повреждены, то свет труднее довести. Поэтому его может быть меньше. В то же время в каком-то другом регионе эти элементы могут быть в лучшем состоянии, из-за чего света несколько больше.
Это не о "кому-то дали больше", а о физической возможности доставить электроэнергию в конкретный регион или город. Украинские энергетики 24/7, днем и ночью, в холод и жару ремонтируют сети, подстанции, электростанции, чтобы у каждого был свет,
– заверили в ЦПД.
Обратите внимание! Если в каком-то регионе света меньше, то причина в регулярных российских атаках, а не в привилегиях или отношении.
Что еще следует знать украинцам?
- Некоторые украинские регионы больше пострадали от российских атак, а некоторые – меньше. Объединенная энергосистема создает необходимость покрывать потребление в пострадавших областях за счет объектов генерации в других областях.
- Но возможности достаточно ограничены. Поэтому приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов к распределительным сетям энергодефицитных регионов.
- В части областей, через которые такая передача не осуществляется, потребности в ограничениях нет. Поэтому может возникать впечатление о "неравномерных отключениях света".