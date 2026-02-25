Неравномерные отключения: нашли регион, где свет выключали не всем потребителям

В одном из регионов Украины нашли нарушения по отключениям света. Выяснилось, что на отдельных подстанциях персонал не в полном объеме выполнял команды диспетчера.

В какой области были неравномерные отключения света?

В результате часть потребителей оставалась со светом, тогда как другие очереди подвергались отключениям, о чем рассказали в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

Ситуация привела к неравномерному распределению ограничений События произошли в Винницкой области.

Также инспекция нашла нарушения в ведении документации. Дело в том, что в ряде структурных подразделений в оперативных журналах не отмечались конкретные линии, что отключались при применении графиков. Такие недостатки затрудняют:

контроль выполнения диспетчерских команд;

проверку обоснованности обращений потребителей.

Отдельно специалисты проверили своевременность информирования жителей региона через официальный вебсайт о корректировке графиков. И здесь были зафиксированы случаи, когда вносились изменения без соблюдения установленных временных интервалов.

Такие корректировки были обусловлены сложной ситуацией в энергосистеме. Речь идет о тех периодах, когда балансировка осуществляется в режиме реального времени и не зависит непосредственно от действий Оператора системы распределения.

Но даже в условиях оперативной балансировки оператор обязан обеспечить:

максимально возможную прозрачность; своевременность информирования.

По результатам проверки составлен акт и выдано обязательное к исполнению предписание по устранению выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле Управления Госэнергонадзора в Винницкой области,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Государственная инспекция энергетического надзора Украины обеспечивает контроль за соблюдением равных условий применения ограничений электроснабжения для всех потребителей. Также инспекция занимается защитой прав потребителей на получение электрической энергии в условиях дефицита мощности в энергосистеме.

Напомним, что в разных областях отключения могут длиться разное время, потому что сеть сильно повреждена постоянными российскими атаками. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Электричество "идет" в населенные пункты через конкретные линии и подстанции. Россияне активно их разрушают и пытаются уничтожить в течение всей полномасштабной войны.

Если на каком-то направлении подстанция или линия сильно повреждены, то свет труднее довести. Поэтому его может быть меньше. В то же время в каком-то другом регионе эти элементы могут быть в лучшем состоянии, из-за чего света несколько больше.

Это не о "кому-то дали больше", а о физической возможности доставить электроэнергию в конкретный регион или город. Украинские энергетики 24/7, днем и ночью, в холод и жару ремонтируют сети, подстанции, электростанции, чтобы у каждого был свет,

– заверили в ЦПД.

Обратите внимание! Если в каком-то регионе света меньше, то причина в регулярных российских атаках, а не в привилегиях или отношении.

