Не все получили повышение: почему некоторые пенсионеры возмущены индексацией

С 1 марта состоялась ожидаемая индексация пенсий, которая проходила с коэффициентом 1,079. В соответствии с обещанием правительства, минимальное увеличение пенсионных выплат должно было составить 100 гривен, а максимальное достигло 1 577 гривен.

Почему не все получили доплату

Однако, не все пенсионеры получили обещанное повышение. Более того, некоторые не получили даже минимальной доплаты в 100 гривен.

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Отмечалось, что пенсии, назначенные до 2021 года, будут индексированы на 7,9%. Те, кто получил пенсии в период с 2021 по 2023 годы, увидят увеличение на 100 гривен.

В соответствии с индексацией, увеличение выплат не предусматривается для таких пенсионеров:

лиц с самыми высокими пенсиями;

тех, кто ушел на пенсию за последние три года;

пенсионеров, чья пенсия меньше минимальной.

Например, если человек получил доплату, с которой пенсия превышает порог индексации, то у него могут забрать другие доплаты, например, за возраст.

На какие еще случаи жалуются граждане

! С поднятием минимальной пенсионной выплаты на 8%, некоторые доплаты, такие как Чернобыльская, могут быть уменьшены в случае, когда общая сумма пенсии превышает новый размер минимальной пенсии в размере 2 980 гривен.

Многие лица, которые вышли на пенсию в 2020 году, возмущаются из-за того, что несмотря на надбавки в 100 или 200 гривен, у них забрали другие виды доплат на такую же сумму.

! Оказывается, что конкретные случаи, в которых размер повышения не может быть меньше 100 гривен, определены в соответствующем постановлении Кабмина. Это касается в частности тех, кто ушел на пенсию от 2020 до 2023 года.

Также происходит перерасчет пенсии в соответствии с изменением прожиточного минимума, что закреплено законом, а не постановлением Кабмина.

Однако, некоторые люди получили лишь незначительное увеличение в 16 или 18 гривен с 1 марта, что было связано с доплатами за стаж, а не с индексацией. В результате, пенсия некоторых граждан не достигла обещанного повышения в 100 гривен.

! Пенсионеры, которые получают пенсию ниже минимальной, обычно имеют право на специальную надбавку, чтобы их пенсия достигала минимального уровня. Однако, с началом индексации 1 марта, эта надбавка будет отменена, и хотя пенсия таких людей и возрастет благодаря индексации, на практике они не почувствуют существенного улучшения.