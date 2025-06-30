Пенсионеры могут получить обратно невыплаченную пенсию: как вернуть средства

В Украине некоторые пенсионеры остались без ежемесячных пенсионных выплат. Однако у них есть возможность вернуть свои средства.

Как вернуть невыплаченную пенсию

"Ощадбанк" вернул в Пенсионный фонд пенсии тех пенсионеров, которые не прошли вовремя идентификацию. Впрочем правительство определило порядок возврата гражданам невыплаченных средств, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление № 745.

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Речь идет о средствах, которые не получили внутренне перемещенные лица. Также это касается денег, которые в течение года оставались на счетах без всякого движения.

Чтобы вернуть невыплаченные средства, пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд:

Подать заявление можно через вебпортал ПФУ – для этого необходима квалифицированная или электронная подпись.

Заявление принимают в Ощадбанке – для этого понадобится паспорт гражданина.

Стоит знать! Идентификация внутренне перемещенных лиц – это процедура, которая подтверждает, что лицо действительно является тем, за кого себя выдает, и имеет право на получение социальных выплат, в частности пенсий, предназначенных для ВПО. Она является обязательной для пенсионеров, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года и получают пенсию через "Ощадбанк".

Когда вернут невыплаченные средства

После рассмотрения заявления от пенсионера Пенсионный фонд вернет суммы пенсий в полном объеме.

Невыплаченные средства поступят одним платежом на тот счет, на который человек получает пенсию.

Если есть необходимость, ВПЛ могут указать в заявлении реквизиты другого счета, на который хотят получить выплаты.

В случае смерти человека, родственники получат невыплаченные деньги в виде наследства.

Важно! Ранее парламент решил не просто приостановить выплаты пенсий ВПО, которые не прошли идентификацию, но и снять начисленные суммы с их пенсионных карточек.