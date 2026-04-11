11 апреля, 12:01
Военным недоплачивают пенсии: в каких случаях можно добиться перерасчета

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Военным пенсионерам часто недоплачивают из-за неучета всех составляющих денежного обеспечения при расчете пенсии, что противоречит законодательству.
  • Перерасчет пенсий возможен при изменении структуры или уровня денежного обеспечения, росте прожиточного минимума или выявлении разногласий в документах.

Одной из проблем пенсий военнослужащих в 2026 году является то, что при их расчете не всегда учтены актуальные составляющие денежного обеспечения. В результате часть выплат может быть заниженной, но закон предусматривает возможность перерасчета.

Почему военные массово недополучают пенсию?

В 2026 году все больше военных пенсионеров обращают внимание на одну и ту же проблему: их выплаты не соответствуют реальному уровню денежного обеспечения во время службы. И это не об индивидуальных случаях, а о системной ситуации, когда при расчете пенсии учитывается только часть доходов.

Закон прямо устанавливает: при расчете должны приниматься во внимание все составляющие денежного обеспечения, с которых уплачивался единый социальный взнос. То есть не только оклад, звание или выслуга лет, но и регулярные надбавки, премии и другие выплаты, которые формировали реальный доход военного.

Однако на практике применяется суженный подход. Базовые показатели учитываются, тогда как дополнительные составляющие часто нет. В итоге возникает ключевой дисбаланс: пенсия рассчитывается не от фактического дохода, а от его ограниченной части.

Именно это и создает эффект “недоплаты”, который многие военные ощущают после выхода на пенсию.

В каких случаях возникает право на перерасчет у военных?

Механизм пересмотра пенсий предусмотрен законом и является не исключением, а инструментом восстановления правильного расчета, замечает Пенсионный фонд. Право на перерасчет возникает прежде всего тогда, когда:

  • при назначении пенсии не были учтены все составляющие денежного обеспечения
  • меняется структура или уровень денежного обеспечения по решениям правительства
  • растет прожиточный минимум, что влияет на отдельные составляющие выплат

Отдельно стоит выделить еще одно основание, вроде выявления расхождений в справках или расчетах. В таких случаях речь идет уже не об "обновлении", а об исправлении ошибки, которая напрямую влияет на размер пенсии.

Как военному получить перерасчет?

Перерасчет обычно начинается с обращения в Пенсионный фонд. Ключевым документом является обновленная справка о денежном обеспечении, которая содержит полный перечень всех выплат, включая те, что ранее не были учтены.

Если после подачи заявления в перерасчете отказывают или игнорируют часть данных, следующим этапом становится судебное обжалование. Важно, что именно на этом этапе решающую роль играет правильность документов и полнота подтверждения денежного обеспечения.

Есть ли ограничения пенсий для военнослужащих?

  • Дополнительным фактором, который влияет на размер выплат, является установление верхней границы пенсии, так называемого "потолка" на уровне 10 прожиточных минимумов.

  • Впрочем, в правоприменительной практике эта норма не является бесспорной. Конституционный Суд в своих решениях отмечал, что ограничение социальных выплат не может противоречить базовым гарантиям, закрепленным в законе.

  • Это означает, что в случаях, когда такое ограничение приводит к фактическому уменьшению законно исчисленной пенсии, оно может быть обжаловано.