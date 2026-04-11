Военным недоплачивают пенсии: в каких случаях можно добиться перерасчета

Одной из проблем пенсий военнослужащих в 2026 году является то, что при их расчете не всегда учтены актуальные составляющие денежного обеспечения. В результате часть выплат может быть заниженной, но закон предусматривает возможность перерасчета.

Почему военные массово недополучают пенсию?

В 2026 году все больше военных пенсионеров обращают внимание на одну и ту же проблему: их выплаты не соответствуют реальному уровню денежного обеспечения во время службы. И это не об индивидуальных случаях, а о системной ситуации, когда при расчете пенсии учитывается только часть доходов.

Закон прямо устанавливает: при расчете должны приниматься во внимание все составляющие денежного обеспечения, с которых уплачивался единый социальный взнос. То есть не только оклад, звание или выслуга лет, но и регулярные надбавки, премии и другие выплаты, которые формировали реальный доход военного.

Однако на практике применяется суженный подход. Базовые показатели учитываются, тогда как дополнительные составляющие часто нет. В итоге возникает ключевой дисбаланс: пенсия рассчитывается не от фактического дохода, а от его ограниченной части.

Именно это и создает эффект “недоплаты”, который многие военные ощущают после выхода на пенсию.

В каких случаях возникает право на перерасчет у военных?

Механизм пересмотра пенсий предусмотрен законом и является не исключением, а инструментом восстановления правильного расчета, замечает Пенсионный фонд. Право на перерасчет возникает прежде всего тогда, когда:

при назначении пенсии не были учтены все составляющие денежного обеспечения

меняется структура или уровень денежного обеспечения по решениям правительства

растет прожиточный минимум, что влияет на отдельные составляющие выплат

Отдельно стоит выделить еще одно основание, вроде выявления расхождений в справках или расчетах. В таких случаях речь идет уже не об "обновлении", а об исправлении ошибки, которая напрямую влияет на размер пенсии.

Как военному получить перерасчет?

Перерасчет обычно начинается с обращения в Пенсионный фонд. Ключевым документом является обновленная справка о денежном обеспечении, которая содержит полный перечень всех выплат, включая те, что ранее не были учтены.

Если после подачи заявления в перерасчете отказывают или игнорируют часть данных, следующим этапом становится судебное обжалование. Важно, что именно на этом этапе решающую роль играет правильность документов и полнота подтверждения денежного обеспечения.

