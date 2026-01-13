Назвали ночной тариф на свет 2026: сколько украинцы будут платить за киловатт

С 1 января 2026 года украинцы платят фиксированную сумму за электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт-час. Однако некоторые потребители могут сэкономить на свете, используя отдельные счетчики.

Какой общий тариф на электроэнергию?

Тариф на электроэнергию будет оставаться на текущем уровне до 30 апреля 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф:

2,64 гривны в случае использования до 2 тысяч киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны, когда месячный объем потребления превышает более 2 тысяч киловатт-часов.

Какой будет ночной тариф с разными счетчиками?

Вдвое меньше за использованную в ночное время электроэнергию будут платить потребители с установленным двухзонным счетчиком:

с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

за киловатт-час; с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

В то же время при наличии трехзонных счетчиков:

период максимальной нагрузки энергосистемы (с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00) – 6,48 гривни за киловатт-час (коэффициент 1,5);

за киловатт-час (коэффициент 1,5); полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) – 4,32 гривны за киловатт-час (коэффициент 1);

за киловатт-час (коэффициент 1); ночной период (с 23:00 до 7:00) – 1,73 гривны за киловатт-час (коэффициент 0,4).

Сколько можно сэкономить при ночном тарифе?

Двухзонный счетчик позволяет сократить расходы на электроэнергию в среднем на:

около 130 гривен в месяц – при потреблении 200 киловатт-часов;

до 324 гривен – при потреблении 500 киловатт-часов;

примерно 648 гривен – при потреблении 1 000 киловатт-часов.

Наибольшую экономию получают потребители, которые активно пользуются электроэнергией ночью или имеют большое потребление:

Домохозяйства с бойлерами; Семьи, где 30 – 50% электроэнергии используется в ночное время; Владельцы электрического отопления, тепловых насосов или электрокотлов.

