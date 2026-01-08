Какой сейчас тариф на свет в Украине и пока он будет действовать?

С 1 января 2026 года, такой же я и в 2025, украинцы платят 4,32 гривны за киловатт-час электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.

Тариф продлили до 30 апреля 2026 года, после чего его могут в очередной раз продлить, или пересмотреть цену. Для потребителей, которые используют электроотопительные установки, предусмотрен льготный тариф:

2,64 гривны в случае использования до 2 тысяч киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны, когда месячный объем потребления превышает более 2 тысяч киловатт-часов.

Действительно ли в 2026 году вырастут тарифы на свет?

Рост цен на электроэнергию для населения возможно, однако их повышение до рыночного уровня маловероятно. Об этом в комментариях 24 Канала рассказали экономист Олег Пендзин и эксперт по вопросам энергетики Владимир Омельченко.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Наверное, мы увидим летом 2026 года рост цен для населения как минимум на электроэнергию. Но все равно будет оставаться разница между фактической ценой, рыночной и ценой государственно регулируемой.

Эксперт Владимир Омельченко также предполагает возможность пересмотра тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей в 2026 году.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова На электроэнергию может быть повышен в апреле. Это зависит от экономической политики правительства. Если такая политика будет, то это реалистично. Если нет, то нет.

В июльском инфляционном отчете НБУ прогнозировал, что до конца 2025 года действующие тарифы на электроэнергию, отопление, газ и поставки горячей воды пересматривать не будут. Однако предполагал, что в 2026 году из-за сложной ситуации в энергетике возможен постепенный рост тарифов в сторону экономически обоснованных уровней.

Как можно экономить на оплате электроэнергии?

вдвое меньше за использованную в ночное время электроэнергию будут платить потребители с установленным двухзонным счетчиком:

с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

за киловатт-час; с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

В то же время при наличии трехзонных счетчиков:

период максимальной нагрузки энергосистемы (с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00) – 6,48 гривни за киловатт-час (коэффициент 1,5);

за киловатт-час (коэффициент 1,5); полупиковый период (с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00) – 4,32 гривны за киловатт-час (коэффициент 1);

за киловатт-час (коэффициент 1); ночной период (с 23:00 до 7:00) – 1,73 гривны за киловатт-час (коэффициент 0,4).

