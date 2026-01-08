Який зараз тариф на світло в Україні і поки він діятиме?

З 1 січня 2026 року, таку само я і у 2025, українці платять 4,32 гривні за кіловат-годину електроенергії, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

Тариф продовжили до 30 квітня 2026 року, після чого його можуть вкотре продовжити, або ж переглянути ціну. Для споживачів, які використовують електроопалювальні установки, передбачений пільговий тариф:

2,64 гривні у разі використання до 2 тисяч кіловат-годин на місяць;

4,32 гривні, коли місячний обсяг споживання перевищує понад 2 тисячі кіловат-годин.

Чи справді у 2026 році зростуть тарифи на світло?

Зростання цін на електроенергію для населення можливе, проте їхнє підвищення до ринкового рівня малоймовірне. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли економіст Олег Пендзин та експерт із питань енергетики Володимир Омельченко.

Олег Пендзин Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Напевно, ми побачимо влітку 2026 року зростання цін для населення як мінімум на електроенергію. Але все одно буде лишатися різниця між фактичною ціною, ринковою та ціною державно регульованою.

Експерт Володимир Омельченко також припускає можливість перегляду тарифу на електроенергію для побутових споживачів у 2026 році.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова На електроенергію може бути підвищений у квітні. Це залежить від економічної політики уряду. Якщо така політика буде, то це реалістично. Якщо ні, то ні.

У липневому інфляційному звіті НБУ прогнозував, що до кінця 2025 року чинні тарифи на електроенергію, опалення, газ і постачання гарячої води не переглядатимуть. Однак припускав, що у 2026 році через складну ситуацію в енергетиці можливе поступове зростання тарифів у бік економічно обґрунтованих рівнів.

Як можна економити на оплаті електроенергії?

удвічі менше за використану в нічний час електроенергію будуть платити споживачі зі встановленим двозонним лічильником:

з 7:00 до 23:00 – 4,32 гривні за кіловат-годину;

за кіловат-годину; з 23:00 до 7:00 – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Водночас за наявності тризонних лічильників:

період максимального навантаження енергосистеми (з 8:00 до 11:00, з 20:00 до 22:00) – 6,48 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5);

за кіловат-годину (коефіцієнт 1,5); напівпіковий період (з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00, з 22:00 до 23:00) – 4,32 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 1);

за кіловат-годину (коефіцієнт 1); нічний період (з 23:00 до 7:00) – 1,73 гривні за кіловат-годину (коефіцієнт 0,4).

