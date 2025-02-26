Нафтогаз получит деньги от Норвегии: на что направят средства от Осло

Нафтогаз получит финансирование от Норвегии. Средства будут направлены на закупку газа.

Норвегия предоставит денежную помощь Украине

Деньги поступят через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), пишет 24 канал со ссылкой на Нафтогаз.

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Эта помощь очень важна для устойчивости энергосистемы,

– сказал руководитель Группы Нафтогаз Роман Чумак и поблагодарил Норвегию и ЕБРР за последовательную поддержку и помощь Украине.

На сайте говорится, что финансирование является частью большего пакета помощи, который направлен на поддержку энергетической безопасности страны. В частности Норвегия выделяет около 380 миллионов евро на закупку газа, восстановление электросетей, аварийные генераторы и ядерную безопасность.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объяснил, что, кроме оружия и боеприпасов, Украина больше всего нуждается в поддержке в энергетике и привел пример, что в Киеве люди часто остаются без электричества.

Поэтому энергетическая поддержка, в частности финансирование закупки газа, является важным элементом помощи Норвегии,

– отметил Йонас Гар Стьоре.

Заметьте! Только с начала 2024 года Россия осуществила 16 массированных атак по газовой инфраструктуре Украины.