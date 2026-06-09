Норвегия выделит Украине денежную помощь: куда направят более 1 миллиарда крон

Правительство Новергии выделит 1,2 миллиарда норвежских крон на разработку и закупку морских дронов для Украины в этом году. Это также предусматривает поставки безэкипажных судов как от норвежской, так и от украинской промышленности.

Какую помощь предоставит Украине Норвегия

Средства выделяются из правительственной программы Нансена, о чем сообщили в правительстве страны.

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Йонас Гар Стьоре Премьер-министр Норвегии Норвежская морская отрасль является мировым лидером. Я рад, что эти компетенции также могут быть использованы для поддержки борьбы Украины за свободу. Украина использует морские дроны для разведки, наступательных операций и защиты от российских атак.

Сейчас в рамках норвежско-украинского промышленного сотрудничества разрабатываются морские надводные дроны. Сейчас для продолжения поддержки этой деятельности правительство приняло решение выделить 1,2 миллиарда крон из программы Нансена на разработку и закупку в 2026 году, с привлечением норвежской и украинской промышленности.

Интересно! Цель программы – это поставить 200-й безэкипажный корабль до конца года.

Парламент Норвегии, в соответствии с предложением правительства, одобрил продолжение военной поддержки Украины в 2026 году на сумму 70 миллиардов норвежских крон. Средства распределяются в тесной координации с украинскими властями, чтобы обеспечить их максимально эффективное использование для нужд Украины.

Что еще известно о помощи от Норвегии

Владимир Зеленский сообщил в начале июня, что встретился с премьер-министром Норвегии. Он отметил, что страна готова помочь Украине с ПВО.

В частности, в марте Норвегия выделила 200 миллионов долларов на бюджетную поддержку Украины. Деньги были предоставлены через проект Всемирного банка PEACE.