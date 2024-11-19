Новая экономическая политика Украины: какие главные пункты назвал Зеленский

Зеленский заявил, что Украина нуждается в новой экономической политике и очертил первые шаги, среди которых поддержка предпринимательства Украины и локализация производства.

В чем заключается новая экономическая политика Украины

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Владимира Зеленского во время представления Плана устойчивости в Верховной Раде Украины, сегодня украинцы должны быть благодарны каждому предпринимателю, который сохраняет и создает рабочие места в абсолютно всех отраслях украинской экономики в Украине несмотря на войну.

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Несмотря на все сложности украинская экономика сохраняет базовую устойчивость и требует новой экономической политики,

– заявил президент.

Зеленский отметил, что новая экономическая политика должна базироваться на нескольких ключевых вещах:

Максимальная поддержка украинского предпринимательства, Локализация и производство в Украине,

Нужно расширение доступа в украинских производителей к рынку публичных закупок. Все что можно производить здесь, в Украине, должно производиться в Украине. И закупаться, несмотря на уважение к партнерам, у производителя.

– добавил президент.

Действенное страхование военных рисков,

Нужна последовательная регуляция защиты свободы предпринимательства, которые найдут свое отражение экономическим ростом,

– говорит Владимир Зеленский.