Одна из крупнейших в Европе: где в Украине построят новую ветроэлектростанцию
- ДТЭК построит в Полтавской области одну из крупнейших в Европе ветровых электростанций мощностью 650 мегаватт.
- Проект стоит более миллиарда евро; новый ветропарк поможет усилить энергетическую устойчивость Украины.
Для укрепления энергосистемы Украины ДТЭК построит новую ветровую электростанцию стоимостью более миллиарда евро. Ее мощность составит 650 мегаватт, что частично компенсирует потери от вражеских атак.
Где в Украине построят новую ВЭС?
Детали компания рассказала в среду, 22 апреля. Интересно, что это будет одна из крупнейших наземных ветроэлектростанций в Европе.
Новую станцию построят в Полтавской области, она будет состоять из около 100 ветровых турбин. Общий объем инвестиций в проект – 1,2 миллиарда евро.
Полтавская ВЭС – часть масштабных инвестиций ДТЭК в будущее страны,
– заявили в компании.
В то же время генеральный директор Максим Тимченко отметил, что даже во время войны Украина остается привлекательной для инвестиций, а международные партнеры имеют возможность приобщиться к развитию современной европейской энергосистемы.
Напомним, ранее в компании рассказали, что за первые три месяца 2026 года инвестировали в ремонты и восстановление украинской энергетики более 4 миллиардов гривен.
Что стоит знать о возобновляемой энергетике?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала эксперт по энергетике Андрей Закревский рассказал, что сейчас на объемы отключений света влияет погода. При благоприятных условиях – когда есть сильный ветер и солнечно – возобновляемая энергетика работает на полную мощность, что облегчает ситуацию в энергосистеме.
В то же время есть и проблемы: в часы пикового потребления Украина зависит от импорта электроэнергии, но из-за последствий обстрелов его не всегда удается обеспечить. Кроме того, ограничения создают прайс-кэпы, ведь цены в Европе могут расти настолько, что закупка становится невозможной.