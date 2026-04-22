Одна из крупнейших в Европе: где в Украине построят новую ветроэлектростанцию

Для укрепления энергосистемы Украины ДТЭК построит новую ветровую электростанцию стоимостью более миллиарда евро. Ее мощность составит 650 мегаватт, что частично компенсирует потери от вражеских атак.

Где в Украине построят новую ВЭС?

Детали компания рассказала в среду, 22 апреля. Интересно, что это будет одна из крупнейших наземных ветроэлектростанций в Европе.

Новую станцию построят в Полтавской области, она будет состоять из около 100 ветровых турбин. Общий объем инвестиций в проект – 1,2 миллиарда евро.

Полтавская ВЭС – часть масштабных инвестиций ДТЭК в будущее страны,

– заявили в компании.

В то же время генеральный директор Максим Тимченко отметил, что даже во время войны Украина остается привлекательной для инвестиций, а международные партнеры имеют возможность приобщиться к развитию современной европейской энергосистемы.

Напомним, ранее в компании рассказали, что за первые три месяца 2026 года инвестировали в ремонты и восстановление украинской энергетики более 4 миллиардов гривен.

