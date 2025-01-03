Что будет с ГТС Украины без российского газа: Шмыгаль озвучил новые планы

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил новые планы относительно газотранспортной системы (ГТС) страны после прекращения транзита российского газа. Украина нацеливается на развитие новой концепции.

Как будет работать украинская газотранспортная система

Украина планирует реализовать концепцию "газового сейфа Европы", заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 Канал со ссылкой на заседание правительства.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Украинская газотранспортная система теперь работает без транзита российского газа, и важно уже в этом году реализовать новую модель ее работы. Будем уделять особое внимание развитию концепции "Украина – газовый сейф Европы".

По его словам, одним из крупнейших вызовов 2025 года остается энергетика.

Две ключевые задачи на этот год – это восстановление и защита энергообъектов. Одновременно продолжим развитие распределенной генерации и развитие инфраструктуры, чтобы была возможность импортировать больше электроэнергии из Европы,

– сообщил премьер-министр.

Напомним, что пятилетний транзитный контракт "Нафтогаза" с "Газпромом" завершился 1 января 2025 года. Украина прекратила транзит, лишив Москву примерно 5 – 7 миллиардов долларов доходов в год.

До этого "Укртрансгаз" и "Оператор ГТС Украины" провели стресс-тесты, чтобы проверить надежность газотранспортной системы и подземных хранилищ в случае обстрелов и прекращения транзита российского газа.