Украина и МВФ договорились о новой мониторинговой программе: что о ней известно
Источник:МВФ
Украина и Международный валютный фонд договорились о запуске новой мониторинговой программы с привлечением Совета директоров. Об этом Фонд сообщил на своем сайте.
Новая программа мониторинга
В МВФ сообщили, что договоренности подлежат одобрению руководства Фонда. Также в ближайшие недели ожидается соответствующее обсуждение на заседании Совета исполнительных директоров.
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Цель мониторинговой программы
В МВФ сообщили, что цель новой мониторинговой программы – обеспечить якорь для макроэкономической политики и активизировать донорскую поддержку Украины. Выполнение условий этой программы откроет путь к полноценной программе по финансированию.
Украинская сторона подавала запрос на четырехмесячную мониторинговую программу с привлечением Совета директоров, чтобы поддержать экономическую программу, закрепить макроэкономическую политику и проложить путь к полноценной программе МВФ.Напомним! С 11 по 17 ноября в Украине продолжалась миссия МВФ в Украине. Детальнее о том, какие цели ставила перед собой миссия, читайте здесь.
К слову, в интервью изданию РБК-Украина заместитель главы НБУ Сергей Николайчук рассказал, что в регуляторе рассчитывают на полноценную программу расширенного финансирования с МВФ в 2023 году. Речь идет о 38 миллиардах долларов, которые заложены в бюджет в виде внешнего финансирования.