Подход к пенсионным выплатам: что будет после введения "второй пенсии"

С 1 января 2026 года в Украине планируется введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы, известного как "вторая пенсия". Она станет дополнением к действующей солидарной системе, позволяя получать выплаты из личных накоплений.

Как изменится пенсионная система

Размер пенсий будет зависеть от средств, которые человек накопит на своем персональном счете, а не от общего "котла", как это работает сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.

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Нынешняя солидарная система функционирует по принципу перераспределения: взносы работающих граждан идут на выплаты пенсионерам. Однако из-за демографических проблем, снижение рождаемости и высокий уровень эмиграции система сталкивается с дефицитом.

Заметьте! Кроме того, действующая модель часто воспринимается как несправедливая, ведь размер пенсий может существенно отличаться даже у людей с одинаковым стажем и заработком, в зависимости от года выхода на пенсию.

Новая реформа призвана модернизировать солидарный уровень и внедрить накопительную систему, в которой каждый украинец будет иметь собственный счет для пенсионных взносов.

Накопительная пенсия – как это будет работать

Основой накопительной системы станет персональный пенсионный счет, который будут открывать для каждого работающего гражданина. На этот счет будут поступать взносы:

От работодателя – часть единого социального взноса.

– часть единого социального взноса. От государства – в виде дополнительных средств.

– в виде дополнительных средств. От самого работника – если он решит делать добровольные взносы.

Деньги на счету будут оставаться собственностью гражданина. Их будут инвестировать в различные финансовые инструменты, чтобы защитить от инфляции и обеспечить прирост капитала.

Формы получения выплат после выхода на пенсию:

Пожизненная пенсия – регулярные выплаты до конца жизни. Пенсия на определенный срок – выплаты в течение выбранного периода. Если период завершится, выплаты прекратятся.

В случае смерти накопленные средства можно будет передать по наследству:

Для пожизненной пенсии – только в течение первых 10 лет.

Для срочной пенсии – на весь оставшийся период,.

Перерасчет пенсионных баллов и базовая пенсия

Количество пенсионных баллов, заработанных во время трудовой деятельности, будет переведено в стоимость пенсии при выходе на пенсию. Кроме того, каждый пенсионер будет получать базовую пенсию, что составит 30% от минимальной зарплаты (для 2026 года это будет 1 848 гривен).

Этапы внедрения реформы

Реформа будет внедрена поэтапно:

Изменения в солидарном уровне вступят в силу с 1 июля 2025 года;

Запуск накопительного уровня состоится с 1 января 2026 года.

Возраст для выхода на пенсию

Чтобы определить свой пенсионный возраст, необходимо учесть количество стажа. Например: