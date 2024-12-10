Подход к пенсионным выплатам: что будет после введения "второй пенсии"
С 1 января 2026 года в Украине планируется введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы, известного как "вторая пенсия". Она станет дополнением к действующей солидарной системе, позволяя получать выплаты из личных накоплений.
Как изменится пенсионная система
Размер пенсий будет зависеть от средств, которые человек накопит на своем персональном счете, а не от общего "котла", как это работает сейчас, сообщает 24 Канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов Украины.
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Нынешняя солидарная система функционирует по принципу перераспределения: взносы работающих граждан идут на выплаты пенсионерам. Однако из-за демографических проблем, снижение рождаемости и высокий уровень эмиграции система сталкивается с дефицитом.
Заметьте! Кроме того, действующая модель часто воспринимается как несправедливая, ведь размер пенсий может существенно отличаться даже у людей с одинаковым стажем и заработком, в зависимости от года выхода на пенсию.
Новая реформа призвана модернизировать солидарный уровень и внедрить накопительную систему, в которой каждый украинец будет иметь собственный счет для пенсионных взносов.
Накопительная пенсия – как это будет работать
Основой накопительной системы станет персональный пенсионный счет, который будут открывать для каждого работающего гражданина. На этот счет будут поступать взносы:
- От работодателя – часть единого социального взноса.
- От государства – в виде дополнительных средств.
- От самого работника – если он решит делать добровольные взносы.
Деньги на счету будут оставаться собственностью гражданина. Их будут инвестировать в различные финансовые инструменты, чтобы защитить от инфляции и обеспечить прирост капитала.
Формы получения выплат после выхода на пенсию:
- Пожизненная пенсия – регулярные выплаты до конца жизни.
- Пенсия на определенный срок – выплаты в течение выбранного периода. Если период завершится, выплаты прекратятся.
В случае смерти накопленные средства можно будет передать по наследству:
- Для пожизненной пенсии – только в течение первых 10 лет.
- Для срочной пенсии – на весь оставшийся период,.
Перерасчет пенсионных баллов и базовая пенсия
Количество пенсионных баллов, заработанных во время трудовой деятельности, будет переведено в стоимость пенсии при выходе на пенсию. Кроме того, каждый пенсионер будет получать базовую пенсию, что составит 30% от минимальной зарплаты (для 2026 года это будет 1 848 гривен).
Этапы внедрения реформы
Реформа будет внедрена поэтапно:
- Изменения в солидарном уровне вступят в силу с 1 июля 2025 года;
- Запуск накопительного уровня состоится с 1 января 2026 года.
Возраст для выхода на пенсию
Чтобы определить свой пенсионный возраст, необходимо учесть количество стажа. Например:
- Если вам исполняется 60 лет в этом году, нужно иметь не менее 31 года стажа;
- При наличии 21-30 лет стажа, пенсию можно получить в 63 года;
- Если стаж меньше 21 года, пенсия предоставляется только в 65 лет.