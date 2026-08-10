"Новая почта" обратилась к украинцам: это касается посылок

Компания "Новая почта" сообщила украинцам важную информацию. Она касается посылок и сроков их получения.

Что сообщила "Новая почта" о ситуации с посылками

Дело в том, что некоторые отправления перевозятся туда-сюда, о чем говорится в Threads.

Пользователь в социальной сети спросил, почему посылка "катается туда-сюда". В частности, он продемонстрировал скриншот из приложения.

Скриншот из Threads

В то же время ответ "Новой почты" не заставил себя долго ждать. В компании объяснили, что происходит с посылками в Украине.

Дело в том, что из-за разрушения центральных сортировочных центров и перенастройки логистических процессов возможны дополнительные задержки в доставке.

Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание,

– отметили в компании.

Напомним, что Россия сейчас активно атакует отделения и терминалы "Новой почты". Только за последние недели россияне нанесли удары по Киеву, Полтаве и Харькову.

В компании уже сообщали, что компенсируют клиентам объявленную стоимость отправлений. Более того, "Новая почта" уже задействовала резервные логистические маршруты. Таким образом компания хочет минимизировать возможные задержки в доставке посылок.