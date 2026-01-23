Правительство ввело помощь для украинского бизнеса в сложных условиях: что могут получить ФОПы
- ФОПы 2 – 3 групп могут получить единовременное пособие от 7 500 до 15 000 гривен, в зависимости от количества наемных работников, для покрытия расходов в социально важных сферах.
- Правительство также вводит кредит под 0% для бизнеса на энергооборудование.
Правительство вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. На помощь может ожидать малый и средний бизнес.
Он продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за атак России, из-за чего имеет дополнительные расходы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 23 января.
Какую помощь могут получить ФЛП 2 – 3 групп?
Одноразовую финансовую помощь от 7 500 до 15 000 гривен смогут получить ФОПы 2 – 3 групп, которые работают в социально важных сферах:
- заведения питания,
- аптеки,
- кафе,
- продуктовые магазины,
- пекарни,
- другие заведения и услуги первой необходимости.
Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия не менее одного работника,
– отметила Свириденко.
Подать заявки можно будет через портал "Дія".
Ее верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.
Их можно будет потратить на:
- приобретение и ремонт энергооборудования,
- топливо для генераторов,
- оплату услуг электроэнергии.
Что известно о кредите 0% для бизнеса?
Правительство также согласовало кредит 0% на энергооборудование для бизнеса.
Предприятия, которые соответствуют критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой. Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства,
– рассказала Свириденко.
Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет.
Максимально можно взять получить сумму до 10 миллионов гривен.
О старте программы по помощи бизнесу позже сообщит Министерство экономики.
Что стоит знать ФОПам?
В 2026 году "Приватбанк" отменяет ежемесячную абонплату для ФОПов, которые осуществляют расчеты бизнес-картой на определенную сумму. Банк также отменяет комиссию за внесение наличной выручки через терминалы, снижает тарифы на платежи в другие банки и уменьшает комиссии за валютные операции.
Работодатели могут уплачивать ЕСВ по сниженным ставкам, если трудоустраивают лиц с инвалидностью.
В 2026 году предпринимателей будут штрафовать за нарушение ряда правил. Сначала на 100% за первое нарушение, а затем на 150% за последующие. Основные основания для штрафов включают отсутствие или неправильное использование РРО, незарегистрированные кассовые аппараты, неполные чеки и неправильную фискализацию подакцизных товаров.