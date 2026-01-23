Правительство ввело помощь для украинского бизнеса в сложных условиях: что могут получить ФОПы

Правительство вводит дополнительную поддержку для предпринимателей в условиях чрезвычайной энергетической ситуации. На помощь может ожидать малый и средний бизнес.

Он продолжает работать, несмотря на аварийные отключения из-за атак России, из-за чего имеет дополнительные расходы. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко 23 января.

Какую помощь могут получить ФЛП 2 – 3 групп?

Одноразовую финансовую помощь от 7 500 до 15 000 гривен смогут получить ФОПы 2 – 3 групп, которые работают в социально важных сферах:

заведения питания,

аптеки,

кафе,

продуктовые магазины,

пекарни,

другие заведения и услуги первой необходимости.

Размер выплаты зависит от количества наемных работников, при условии наличия не менее одного работника,

– отметила Свириденко.

Подать заявки можно будет через портал "Дія".

Ее верифицируют банки-партнеры, а Государственная служба занятости перечисляет средства.

Их можно будет потратить на:

приобретение и ремонт энергооборудования,

топливо для генераторов,

оплату услуг электроэнергии.

Что известно о кредите 0% для бизнеса?

Правительство также согласовало кредит 0% на энергооборудование для бизнеса.

Предприятия, которые соответствуют критериям программы 5–7–9%, смогут привлечь целевой кредит на приобретение генераторов и аккумуляторных батарей с нулевой ставкой. Разницу компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства,

– рассказала Свириденко.

Кредиты предоставляют почти 50 банков-партнеров программы 5-7–9 сроком до 3 лет.

Максимально можно взять получить сумму до 10 миллионов гривен.

О старте программы по помощи бизнесу позже сообщит Министерство экономики.

Что стоит знать ФОПам?