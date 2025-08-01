43000 на семью: украинцы имеют право на новое пособие
- Проект Emergency Appeal 2025 оказывает помощь пострадавшим от российской агрессии, сумма помощи может достигать 43 200 гривен на семью.
- Для консультации можно обратиться на горячую линию по номеру 380995554339.
Проект Emergency Appeal 2025 объявил о выдаче новой помощи. Эта поддержка будет предоставляться тем, кто пострадал от российской агрессии с июля этого года.
Что известно о новой помощи?
Нужно отметить, что участие в этой программе не смогут принять те, кто в течение 3 последних месяцев получал помощь от других организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Каритас-Спес Конотоп".
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Мы поддерживаем тех, кто пострадал: получили травмы или семьи в которых есть погибшие в результате обстрелов, особенно если их временная нетрудоспособность или смерть повлияла на доход семьи,
– говорится в сообщении организации.
Как предоставляется эта помощь:
- пострадавший имеет право получать 3 600 гривен в течение 3 месяцев, то есть, всего 10 800 гривен;
- помощь может назначаться максимум на 4 членов семьи, то есть, наибольшая возможная сумма составляет – 43 200 гривен.
Как получить эту помощь?
Чтобы подать заявление, нужны следующие документы:
- Паспорт или ID-карта (также подойдет вид на жительство).
- ИНН.
- Реквизиты карты (то есть, IBAN).
- Справка, предоставляемая местными органами власти, относительно причастности лица к триггерному событию.
- Подтверждающий документ о травме, лечения или госпитализации.
- Если член семьи умер, справка о смерти.
Необязательно, чтобы это были бумажные документы. Подойдет и Дия.
Обратите внимание! Номер горячей линии для консультации – 380995554339.