Проект Emergency Appeal 2025 объявил о выдаче новой помощи. Эта поддержка будет предоставляться тем, кто пострадал от российской агрессии с июля этого года.

Что известно о новой помощи?

Нужно отметить, что участие в этой программе не смогут принять те, кто в течение 3 последних месяцев получал помощь от других организаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Каритас-Спес Конотоп".

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Мы поддерживаем тех, кто пострадал: получили травмы или семьи в которых есть погибшие в результате обстрелов, особенно если их временная нетрудоспособность или смерть повлияла на доход семьи,

– говорится в сообщении организации.

Как предоставляется эта помощь:

пострадавший имеет право получать 3 600 гривен в течение 3 месяцев, то есть, всего 10 800 гривен;

помощь может назначаться максимум на 4 членов семьи, то есть, наибольшая возможная сумма составляет – 43 200 гривен.

Как получить эту помощь?

Чтобы подать заявление, нужны следующие документы:

Паспорт или ID-карта (также подойдет вид на жительство).

ИНН.

Реквизиты карты (то есть, IBAN).

Справка, предоставляемая местными органами власти, относительно причастности лица к триггерному событию.

Подтверждающий документ о травме, лечения или госпитализации.

Если член семьи умер, справка о смерти.

Необязательно, чтобы это были бумажные документы. Подойдет и Дия.

Обратите внимание! Номер горячей линии для консультации – 380995554339.