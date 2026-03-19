Пенсионеры и малообеспеченные семьи получат новую помощь уже в апреле
- Почти 13 миллионов украинцев, в частности пенсионеры и малообеспеченные семьи, получат 1 500 гривен в апреле.
- Средства автоматически начислят на банковские счета или через Укрпочту как часть нового пакета поддержки.
Уже скоро почти 13 миллионов украинцев получат новую единовременную помощь. Она поступит пенсионерам и уязвимым категориям граждан автоматически в следующем месяце.
Кто получит помощь в апреле?
Речь идет о 1 500 гривен от государства. Детали сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В правительстве рассказали, что программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства учитывая уровень доходов:
- пенсионеров по возрасту;
- людей с инвалидностью;
- малообеспеченные семьи;
- получателей базовой соцпомощи;
- ВПЛ среди получателей соцвыплат;
- многодетные семьи и одинокие матери.
Важно! Средства украинцам начислят автоматически на счета в банках или через Укрпочту – через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и соцвыплаты.
Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин уточнил – программа является частью нового пакета поддержки, который по поручению Владимира Зеленского готовит Кабмин.
Напомним, также в апреле некоторых граждан ждет еще один перерасчет пенсий. Речь идет о людях, которые до сих пор работают и приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, а также военных, которые после назначения пенсии повторно проходят службу.
Какую еще поддержку подготовили для украинцев?
Напомним, уже с 20 марта украинцы смогут получить кэшбек на топливо от государства при покупке на АЗС дизеля (15%), бензина (10%) и автогаза (5%).
Программа позволит сэкономить около 11 гривен на литре дизеля, 7 гривен на литре бензина и 2 гривны на литре автогаза.
Правда, максимальная сумма кэшбека – до 1 тысячи гривен в месяц, а средства можно потратить на продукты, коммуналку, почтовые услуги и тому подобное.