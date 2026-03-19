Пенсионеры и малообеспеченные семьи получат новую помощь уже в апреле

Уже скоро почти 13 миллионов украинцев получат новую единовременную помощь. Она поступит пенсионерам и уязвимым категориям граждан автоматически в следующем месяце.

Кто получит помощь в апреле?

Речь идет о 1 500 гривен от государства. Детали сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

В правительстве рассказали, что программа направлена именно на тех граждан, кому нужна помощь от государства учитывая уровень доходов:

пенсионеров по возрасту;

людей с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

получателей базовой соцпомощи;

ВПЛ среди получателей соцвыплат;

многодетные семьи и одинокие матери.

Важно! Средства украинцам начислят автоматически на счета в банках или через Укрпочту – через те же механизмы, по которым люди уже получают пенсии и соцвыплаты.

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин уточнил – программа является частью нового пакета поддержки, который по поручению Владимира Зеленского готовит Кабмин.

Напомним, также в апреле некоторых граждан ждет еще один перерасчет пенсий. Речь идет о людях, которые до сих пор работают и приобрели не менее 24 месяцев дополнительного страхового стажа, а также военных, которые после назначения пенсии повторно проходят службу.

