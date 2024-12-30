Новая поддержка от США: Украине выделили 3,4 миллиарда долларов помощи

В понедельник, 30 декабря, США объявили о выделении Украине новой помощи. Речь идет о 3,4 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки.

Что известно о новой помощи от США

Пакет выделяется в координации с Агентством Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) и Государственным департаментом, пишет 24 канал со ссылкой на заявление министра финансов США Джанет Йеллен.

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Наша прямая бюджетная поддержка Украины поступает в критический момент, когда Россия усиливает свои атаки на украинских гражданских и критически важную инфраструктуру,

- заявила Джанет Йеллен.

По словам министра, экономическая помощь от США и союзников "имеет решающее значение для способности Украины защитить свой суверенитет и достичь справедливого мира путем обеспечения критически важных государственных услуг, которые поддерживают ее отважную борьбу".

Эта помощь является окончательной выплатой средств, выделенных в соответствии с двухпартийным Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в 2024 году. Ее подписал действующий президент США Джо Байден в апреле текущего года.

Выплата состоялась после выполнения Соединенными Штатами части инициативы G7 по ускорению поступлений займа в размере 50 миллиардов долларов для Украины, которая оплачена за счет обездвиженных активов России.

Интересно! Как отметила Йеллен, этими мерами США посылает четкое послание России, что она все "больше будет нести расходы этой незаконной войны - не налогоплательщики США и коалиции".