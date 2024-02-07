В Украине по-новому будут начисляться коммунальные услуги

Кабинет Министров Украины одобрил новый порядок расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что этот подход позволит гражданам видеть прямую связь между оплатой и качеством коммунальных услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение и вывоз мусора.

Что изменится в стоимости коммуналки

По обновленным правилам, стоимость ЖКУ будет пересчитываться в случаях, когда услуги не были предоставлены, были предоставлены не в полном объеме или их качество не соответствовало установленным стандартам.

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Правительство установило четкие критерии для определения количественных и качественных параметров предоставленных услуг, которые будут учитываться при перерасчете стоимости.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Это четкий алгоритм, который основывается на принципе "плати за то, что получил". Для нас важно, чтобы предоставленные коммунальные услуги были качественными и соответствовали заявленным стандартам. Люди должны видеть, что они платят за реально предоставленные услуги.

Кроме этого, определены особенности перерасчета в зависимости от типа договора на поставку ЖКУ, а также условия, при которых перерасчет не будет проводиться.

Это решение Кабмина направлено на повышение прозрачности и справедливости в сфере жилищно-коммунальных услуг, обеспечивая, чтобы граждане платили только за те услуги, которые они реально получили и которые соответствуют заявленному качеству.

Также премьер напомнил, что до конца отопительного сезона тарифы на электричество, газ и тепло для населения останутся неизменными, предоставляя дополнительную финансовую стабильность для украинских домохозяйств.

Что будет с тарифами на воду

Существует вероятность, что в течение этого года потребители в Украине столкнутся с ростом тарифов на воду. Такие изменения возможны из-за увеличения расходов на электроэнергию со стороны водоснабжающих компаний.

На заседании НКРЕКП, состоявшемся 30 января, было озвучено предложения по повышению оптовых цен на водоснабжение, что может вступить в силу с 1 апреля:

"Львовводоканал" - тариф в размере 8,11 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" - 8,11 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" - 9,06 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" - 12,95 гривны за кубометр.

С 1 июля ожидается дальнейший рост цен:

"Львовводоканал" - до 9,02 гривны за кубометр;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" - до 9,02 гривны за кубометр;

"Черновцыводоканал" - до 10,6 гривны за кубометр;

"Дрогобычводоканал" - до 15,64 гривны за кубометр.

Тарифы на водоснабжение для других потребителей также могут вырасти. В апреле ожидается увеличение стоимости без НДС за 1 кубометр воды:

"Львовводоканал" - на 2,64 гривны;

"Ивано-Франковскводоэкотехпром" - на 3,71 гривны;

"Тернопольводоканал" - на 11,57 гривны;

"Дрогобычводоканал" - на 3,64 гривны.

С июля цены могут увеличиться до: