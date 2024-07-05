Укрнафта начала бурение новой скважины на Западе Украины

Несмотря на сложную ситуацию в стране, в частности, постоянные обстрелы, нефтяники продолжают увеличивать мощности Украины. Речь идет об открытии новых скважин.

Что известно о новой скважине

Новая скважина находится на территории западной части Украины. Пока, только выполняются работы по бурению.

Читайте также Россия выбыла из десятки сильнейших экономик мира: причина в девальвации

Корецкий отметил, что бурение выполняется собственным станком. То есть, этот процесс осуществляется силами "Укрнафта Бурение". Ожидается, что глубина новой скважины будет достигать 2 754 метров

Сергей Корецкий Директор АО "Укрнафта" Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.

Корецкий уточнил, что новая скважина должна раскрыть продуктивные пласты менилитовых отложений.

Укрнафта уже занимается возведением двух нефтяных скважин на Востоке страны. Вместе они должны давать более 100 тонн нефти в сутки. Проектная глубина обеих этих скважин составляет ориентировочно 4,5 километра.