Укрнафта начала бурение новой скважины на Западе Украины
5 июля 2024, 20:09Читати новину українською
Источник:Сергей Корецкий
Несмотря на сложную ситуацию в стране, в частности, постоянные обстрелы, нефтяники продолжают увеличивать мощности Украины. Речь идет об открытии новых скважин.
Что известно о новой скважине
Новая скважина находится на территории западной части Украины. Пока, только выполняются работы по бурению.
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Корецкий отметил, что бурение выполняется собственным станком. То есть, этот процесс осуществляется силами "Укрнафта Бурение". Ожидается, что глубина новой скважины будет достигать 2 754 метров
Прогнозный начальный дебит ожидается на уровне 16 тонн в сутки.
Корецкий уточнил, что новая скважина должна раскрыть продуктивные пласты менилитовых отложений.Обратите внимание! Укрнафта уже занимается возведением двух нефтяных скважин на Востоке страны. Вместе они должны давать более 100 тонн нефти в сутки. Проектная глубина обеих этих скважин составляет ориентировочно 4,5 километра.