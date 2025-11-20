Новая методика атак: почему россияне бьют локально и как это повлияет на свет зимой

Массированный обстрел 19 ноября вновь продемонстрировал, что Россия меняет тактику ударов по энергосистеме Украины: вместо масштабных атак по всей стране враг все чаще бьет локально, сосредотачиваясь на отдельных регионах. Следствием таких ударов становятся аварийные отключения.

Какая методика атак России на энергосистему сейчас?

Эксперт по международным энергетическим отношениям Михаил Гончар для 24 Канала отмечает, что, что сегодня враг атаковал больше западный регион страны, где, соответственно, были введены аварийные отключения. В частности удары прошлись по теплоэлектростанциям Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областей и так далее.

Читайте также "Россия не оставит украинцев без тепла": ДТЭК готовит новые поставки газа

Впрочем Гончар добавляет, что если проанализировать ситуацию с отключениями света по областям в целом, то она более-менее стабильна. В частности, это возможно из-за перехвата украинскими средствами ПВО вражеских ракет и беспилотников.

Михаил Гончар Эксперт в области энергетики, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" То, что я видел, то было уничтожено более 70% ракетного нападения России. Это довольно большой процент. Таким образом, энергосистема продолжает функционировать несмотря на все.

Как сообщают Укрэнерго, после массированной ракетно-дроновой атаки на энергообъекты ограниченное потребление применяется для всех регионов Украины. Оператор системы передачи электроэнергии просит пользоваться мощными электроприборами лучше после 22:00.

В результате атаки есть поврежденное оборудование и обесточенные потребители в нескольких областях. В отдельных регионах вынужденно применялись аварийные отключения. Кроме того, в областях, где утром применялись аварийные отключения, сейчас действуют ГПО (графики почасовых отключений, – 24 Канал),

– отмечают в Укрэнерго.

Сейчас в большинстве регионов продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), до 2022 года доступная мощность Украины по диспетчеризации электроэнергии составляла примерно 38 гигаватт.

Потери за 2022 год из-за оккупации, разрушения и повреждения составили 19 гигаватт, а после дополнительных концентрированных атак весной 2024 года мощности сократились до лишь 12 гигаватт.

Известно, что накануне зимы 2024 – 2025 годов Украине удалось восстановить 3 гигаватта.

На какие объекты энергетики на сегодня нацелены россияне?

Энергетический эксперт Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу подробнее, какие объекты подверглись поражениям. Прежде всего были повреждены объекты оператора системы распределения. Также вероятно, что атаковались еще и объекты генерации.

В то же время Омельченко добавляет, что атака россиян на энергосистему 19 ноября не была такой массовой, как, например, во время атаки 14 ноября, когда были атакованы еще и объекты газодобычи.

Владимир Омельченко Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Считаю, что от сегодняшней атаки будет меньшее негативное влияние на энергосистему. Дело в том, что удары имели больше локальное влияние. Поэтому были введены аварийные отключения только в тех регионах, где были обстрелы.

Омельченко отмечает, что нынешняя цель России – разделить украинскую энергосистему на отдельные "островки". Дело в том, что в таком случае труднее контролировать ситуацию в системе.

Я уже говорил десятки раз, что Россия пытается прежде всего отделить западный регион страны от восточного и южного региона. Поэтому сейчас обстреливают как генерацию, так и объекты оператора системы (прежде всего, трансформаторы и соответствующие подстанции),

– резюмирует Омельченко.

Напоминаем, что объектами энергосистемы являются:

Объекты генерации – электростанции, которые производят электроэнергию: ТЭС (тепловые электростанции), АЭС (атомные электростанции), ГЭС (гидроэлектростанции), ВИЭ (солнечные и ветровые электростанции). Они производят электроэнергию, которая затем подается в сеть.

– электростанции, которые производят электроэнергию: ТЭС (тепловые электростанции), АЭС (атомные электростанции), ГЭС (гидроэлектростанции), ВИЭ (солнечные и ветровые электростанции). Они производят электроэнергию, которая затем подается в сеть. Объекты передачи – это магистральные линии, подстанции, трансформаторы и другая инфраструктура, которая доставляет электроэнергию от генерации к потребителям.

Чем отличается ТЭЦ от ТЭС: если ТЭЦ (теплоэлектроцентраль) одновременно производит электроэнергию и тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения, то ТЭС (тепловая электростанция) производит электрическую энергию путем преобразования тепловой энергии, выделяемой при сжигании топлива, например угля, газ или мазут.

Какие регионы могут подвергаться наибольшим атакам?

Гончар напоминает, что несмотря на большое количество ракет и "Шахедов", запасы России не безграничны. Дело в том, что они сегодня пополняются медленнее, чем расходуются. Поэтому Россия атакует более приоритетные объекты.

За последние месяцы россияне начали действовать более локально. Прежде всего враг нацелился на регионы, которые вблизи фронта, ведь намерен сформировать так называемую "деэлектрифицированную зону" на Левобережье, ведь отсутствие света влияет еще и на логистику.

На западе страны враг пытается повредить объекты, где есть генерация, например Бурштын, Добротвор и так далее. Также в приоритете подстанции, которые играют ключевую роль в передаче электроэнергии.

Одесская область находится под особым вниманием врага еще с 2022 года. Более того, из оккупированного Крыма в регион короткое подростковое время ракетных средств. Кроме того, наблюдается, что враг не только намерен повредить энергообъекты области, но и пытается сорвать функционирование торгового коридора между портами Одессы и Босфора.

Конечно, что в крупных городах после поражений могут быть отключения света до 12 – 14 часов, а в отдельных случаях, например, в Сумской области, и по несколько дней. Но так или иначе, украинским энергетикам удается восстановить электроснабжение,

– говорит Гончар.

Как объясняет эксперт, конфигурация энергетической системы Украины такова, что несмотря на существенные повреждения на важных подстанциях, есть варианты для реконфигурации – то есть восстановление электроснабжения.

Так или иначе, надеяться на то, что через неделю – 3 недели или даже месяцы, все восстановится – не стоит. Наоборот могут быть такие ситуации, когда то, что мы имеем сейчас, это лучший из худших вариантов,

– добавляет он.

Ухудшилась ли на сегодня ситуация со светом по сравнению с другими годами?

Гончар заявил, что ситуация, которая сейчас в энергосистеме, не является лучше, чем в предыдущие периоды. Впрочем, если вспомнить предыдущие годы, то отключения тогда могли быть даже более длительными. Однако это скорее из-за того, что был шоковый момент.

Напоминаем, что начиная с октября 2022 года Россия массово атаковала энергообъекты Украины с интервалом в несколько недель до Нового года.

Гончар добавляет, что 23 ноября атаки привели даже к кратковременному блэкауту энергосистемы, который длился несколько часов.

Фактически с тех пор намерения врага не изменились, а именно – сделать невозможным функционирование целостной энергосистемы.

Сейчас энергосистема ослаблена и не имеет запаса передающих мощностей, но она функционирует. Таким образом, цель у россиян есть, но достичь они ее не могут,

– резюмирует Михаил.

Обратите внимание! По предположениям Гончара, Украина получила дополнительные средства противовоздушной обороны. Ведь если в начале месяца во время очередной атаки россиян, которая состоялась ранее, было ориентировочно поражено 20% средств, то две последние атаки было снижено более 80% средств.

Благодаря какой генерации Украина сможет пройти зиму?

Энергетическая база Украины, на которой можно пройти зиму, – это в основном атомная генерация и импорт. На тепловые электростанции и другие мы можем рассчитывать по минимуму, говорит Владимир Омельченко. Также это касается электростанций солнечной энергетики.

Самое важное, что нужно защитить, это системы оператора передачи,

– отмечает Владимир.

По данным ExPro, атомная генерация (АЭС) в начале весны этого года составляет примерно 52% – 55% в структуре генерации электроэнергии Украины.

Доля ТЭС и ТЭЦ занимает второе место – более 30%, а меньше всего принадлежит возобновляемым источникам энергии.

Известно, что электроэнергетический баланс страны остается зависимым от 3-х атомных электростанций, оставшихся в эксплуатации. Вместе они обеспечивают где-то 7,7 гигаватта мощностей производства электроэнергии.

Где были введены отключения света 19 ноября?